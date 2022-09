Utopia: la nuova hypercar italiana da 10 milioni di euro

Il Teatro Lirico di Milano ha ospitato l’anteprima mondiale della nuova Pagani Utopia, l’Hypercar pronta a segnare una nuova pagina nella storia del brand di San Cesario sul Panaro. La serata del 12 settembre è infatti dedicata ai clienti e ai dealer Pagani di tutto il mondo e a un pubblico davvero speciale costituito dagli oltre 170 dipendenti dell’azienda che, con la loro professionalità e la loro passione, hanno dato vita al nuovo modello.



Dopo il saluto di Horacio Pagani e della sua famiglia, l’unveiling di Pagani Utopia avviene in un contesto musicale unico. E’ stato lo stesso designer e fondatore dell’azienda a sedersi al pianoforte per accennare alle prime note di un brano composto in giovane età e che proseguirà con l’esecuzione dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Milano. Una composizione originale creata da Vincenzo Parisi e ispirata dai brani del giovane Pagani.



La Utopia è stata creata facendo uso di materiali ricercati per la massima leggerezza e monta un motore a benzina V12 di 6.0 litri biturbo, appositamente sviluppato da Mercedes-AMG, associato a un cambio manuale a 7 marce. Dietro alle ruote da 21 e 22 pollici si intravedono i freni carbo-ceramici, oltre alle porte incernierate sul tetto che si aprono ad ali di farfalla.



All’interno spicca il lusso con metalli lavorati, carbonio e pelli pregiate e l’impiego di una strumentazione analogica, ad eccezione dello schermo digitale al centro del cruscotto.