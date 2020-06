Elettrico, in più a emissioni zero, in più energico: questo è il nuovo Opel Mokka. La casa automobilistica tedesca svela la seconda generazione del suo bestseller compatto, un Mokka potente e completamente nuovo che combina perfettamente piacere di guida e modernità. È in grado di guidare a emissioni zero; è altamente efficiente e più compatto che mai, perfettamente adatto alla guida in aree urbane e in autostrada.