Tempo di restyling per la Opel Mokka, uno dei suv compatti più venduti in Europa e anche in Italia. La nuova versione della Mokka, che avrà anche una 'x' a fianco del nome che caratterizzerà tutta la linea crossover e suv della casa tedesca, verrà svelata ufficialmente al prossimo Salone di Ginevra in programma dal 3 al 13 marzo.