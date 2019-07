Nuovo Nissan Qashqai, col restyling c’è anche la guida autonoma

A dieci anni e dopo 2,3 milioni di esemplari venduti dal lancio avvenuto nel 2007, Nissan Qashqai festeggia la ricorrenza concedendosi un elegante restyling: nuovo look esterno e interni di alta qualità, con l'aggiunta di un nuovo pacchetto di tecnologie migliori prestazioni al volante.

Nel corso dell'anno, poi, il nuovo Qashqai sarà dotato del sistema di guida autonoma ProPILOT, che regola sterzo, accelerazione e frenata per l’uso in autostrada su corsia singola, offrendo ai clienti ancora più sicurezza, controllo e libertà alla guida sia in condizioni di traffico intenso sia ad alte velocità

Tra le novità, anche l'allestimento top di gamma Tekna+, con inediti sedili in nappa e trapuntature 3D sui pannelli centrali.

Il nuovo Qashqai arriverà nelle concessionarie europee a partire dal luglio 2017 con prezzi ancora da definire.