Nuova Lancia Ypsilon ibrida: in promozione nei concessionari

Ypsilon Hybrid EcoChic è la nuova auto ibrida in stile Lancia per essere più attenti all’ambiente. Sarà disponibile nelle versioni Silver e Gold e nell’esclusiva serie speciale Maryne l’interpretazione contemporanea nei colori della natura della sua attitudine EcoChic.



La vettura adotta la nuova motorizzazione Mild Hybrid con motore a benzina Firefly 3 cilindri da 1 litro e 70 CV (51,5 kW), abbinato a un motore elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) da 12 volt e una batteria al litio.



Tutte le concessionarie Lancia offrono sino al 30 giugno la Nuova Ypsilon Hybrid con zero anticipo, zero rate fino al 2021 e un finanziamento da 4 euro al giorno.