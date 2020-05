Nivus, ecco il nuovo Suv di Volkswagen

La Volkswagen ha presentato in Brasile il nuova Nivus, un Suv coupé sviluppato sul pianale modulare Mqb A0, lo stesso della Polo.



Il nuovo suv compatto sarà inizialmente commercializzata solo in Sud America, ma a partire dal 2021 sarà proposto anche in Europa (verrà assemblato nella fabbrica spagnola di Pamplona) dove, per dimensioni, andrà a posizionarsi poco sopra la T-Roc.



Le dimensioni: è lunga 4 metri e 26 cm, 15 cm in più rispetto alla T-Cross. E’ larga 1,75 metri e alta 1,46 metri, poco meno della T-Roc.



Il prezzo dovrebbe aggirarsi tra i 20 e i 25 mila euro.