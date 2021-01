Nio ET7, l’auto cinese con la batteria allo stato solido

Nio Et7 è la prima berlina elettrica che adotta celle allo stato solido ed è dotata della più recente tecnologia Nad (Nio Autonomous Driving).



La vettura è mossa da un motore a magneti permanenti da 180 kW posto all'anteriore e da un propulsore ad induzione da 300 kW nella parte posteriore, per una potenza massima di 480 kW e 850 Nm di coppia.



Equipaggiata con una batteria allo stato solido da 70 kWh che migliora l'efficienza energetica del veicolo, la ET7 accelera da 0 a 100 km/h in 3”9 e può raggiungere un'autonomia di oltre 500 km.



Nio promette pacchi batteria sostituibili, almeno presso le stazioni di “rifornimento” dedicate: una soluzione che consente di abbattere la durata delle soste.



Il prezzo della entry-level dovrebbe essere di 55mila euro: non è stato reso noto quando verrà commercializzata in Europa.