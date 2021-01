Mercerdes EQA, il nuovo Suv compatto dal cuore elettrico

EQA è la nuova porta di accesso all’universo full electric di Mercedes-EQ. L'estetica che rimanda alla trazione elettrica testimonia il ‘modern luxury’ del marchio Mercedes-EQ. Sistemi di assistenza intelligenti sono al servizio del guidatore in modi diversi, ad esempio aiutandolo ad evitare incidenti o ad adottare una guida previdente e quindi particolarmente efficiente, o con la navigazione con Electric Intelligence.



In virtù dello stretto legame con GLA, porta con sé tutte le caratteristiche entusiasmanti di questo SUV e le combina con un'efficiente trazione elettrica. EQA sarà disponibile in concessionaria dalla primavera 2021.