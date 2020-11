Mercedes AMG Black Series, è record al Nurburgring

Maro Engel, pilota automobilistico GT3, ha dimostrato in maniera davvero impressionante quanto la nuova Mercedes-AMG GT Black Series sia vicina al mondo del motorsport, guidando la velocissima vettura di serie sulla storico Nordschleife del NÜRBURGRING.Il tempo da record registrato dall’auto e ufficialmente misurato e certificato è di 6:48,047 minuti sullo stesso tracciato, incluso il rettilineo sul tratto T13, per un totale di 20,832 chilometri. L’auto è davvero una scheggia e batte le street-legal “sports cars”, ponendosi al primo posto tra i modelli di serie non modificati.