Mazda3 Sedan, l’ultima evoluzione arriva in Italia

Con l’arrivo della versione 2021 della Mazda3, l’ultima evoluzione della compatta Mazda protagonista nel segmento C, viene introdotta nel mercato italiano la versione berlina dell’accattivante e sportiva due volumi.



La Mazda3 Sedan è un’auto con una personalità nettamente distinta e complementare rispetto alla versione 5 porte. Si rivolge a un target diverso per età ed esigenze, un cliente che predilige l’eleganza e il prestigio di una berlina alla compattezza e sportività di una hatchback.



La Mazda3 Sedan è disponibile in tre allestimenti con tre motorizzazioni benzina, tutte ibride. Mazda3 Sedan è già ordinabile ed è prevista in arrivo nelle concessionarie italiane nel mese di febbraio con un prezzo di listino che va dai 26.800 Euro per la versione 2.0L Skyactiv-G 122 CV Executive fino ai 33.500 Euro della 2.0L Skyactiv-X Exclusive.