La Batmobile con motore Lamborghini da 560 CV

Una Batmobile con motore Lamborghini: è l'ultima creazione del garage di customizzazione svedese Caresto, fondata da Leif Tufvesson, a lungo direttore dello sviluppo della Koenigsegg. L'auto è stata creata per il Team Galag partecipante a Gumball 3000, rally non competitivo aperto abitualmente anche a macchine 'bizzarre'. Questa versione della Batmobile è costruita con un corpo in fibra di carbonio, monta ruote da 56" e, soprattutto, monta un motore v.10 da 5.2 litri e 560 cavalli della Lamborghini Gallardo.