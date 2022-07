Il miracolo di Silverstone: incidente pauroso, l’Halo salva il cinese Zhou

Un vero e proprio miracolo, solo così si può definire l'esito senza conseguenze dell' incidente che ha visto coinvolto il pilota cinese Zhou durante il Gran Premio di Gran Bretagna.



Pochi secondi dopo il via un tremendo incidente ha coinvolto diversi piloti, tra cui Pierre Gasly ma, soprattutto, Guan Yu Zhou e George Russell. L'Alfa Romeo di Zhou si è capottata in pista ed è uscita ad altissima velocità con il pilota cinese rimasto a testa in giù sino alla via di fuga.



Il roll bar dell'Alfa Romeo è andato completamente distrutto e questo poteva avere esiti devastanti per il pilota. Fondamentale per la vita di Zhou è stato l’Halo (la protezione intorno alla testa) che ha giocato un ruolo importantissimo in termini di sicurezza proteggendo la vita di Zhou.