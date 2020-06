Fiat Panda Easy, arriva la versione mild-hybrid

Panda debutta con la tecnologia Mild Hybrid, dopo il lancio di Panda City Cross, si amplia così la disponibilità della motorizzazione anche sul modello dal look più “Urban” dell’auto più amata dagli italiani, creando una delle vetture ibride più accessibili del mercato.



La nuova Panda Easy Hybrid viene proposta a giugno al prezzo promozionale di 9.900 euro, in caso di finanziamento BE-HYBRID, con Zero Anticipo e Zero rate fino al 2021.