Dacia Duster, le versione Gpl mette il turbo

La gamma Duster diventa oggi 100% turbo, introducendo l’alimentazione GPL sul motore Turbo benzina da 100cv.



Questo garantisce un piacere di guida ottimale grazie alla coppia superiore, che si manifesta per un range di giri maggiore e fin dai bassi regimi per riprese più toniche.



In Italia il prezzo di partenza di nuovo Duster TCe 100 ECO-G è di € 14.150 sul livello ESSENTIAL. La motorizzazione TCE 100 ECO-G è disponibile su tutti i livelli escluso Access. Per ogni livello (ESSENTIAL, COMFORT, PRESTIGE, 15th ANNIVERASRY) il prezzo del GPL è di soli € 350 in più rispetto al 1.0 TCe 100.