Le vendite di CR-V in Europa sono aumentate negli ultimi mesi grazie all'introduzione della versione con il nuovo motore 1.6 i-DTEC che risponde alla crescente domanda in Europa dimotori diesel a basse emissioni così come alla tendenza in aumento di SUV a due ruote motrici. I modelli a due ruote motrici ora rappresentano oltre il 25% del mercato di C-SUV in Europa.