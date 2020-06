Novità Citroen, svelata la nuova C4: la berlina compatta di nuova generazione

Citroën prosegue la sua offensiva elettrica nel 2020 nel segmento delle berline compatte e presenta le prime immagini di Nuova ë-C4 - 100% ëlectric e Nuova C4.



Si tratta per la casa francese di un nuovo importante ritorno nel segmento delle berline. Le berline compatte giocano un ruolo importante nel mercato europeo, dove hanno raggiunto quasi il 28% delle vendite nel segmento C nel 2019.



Nuova ë-C4 - 100% ëlectric e Nuova C4 possiedono tutti i requisiti del loro segmento, di cui propongono un’interpretazione moderna e dalla forte personalità, al passo con i tempi.



100% elettrica, benzina o diesel, si tratta della berlina compatta di nuova generazione di Citroën, ispirata dai clienti e dal loro stile di vivere l’automobile, in grado di giocare un ruolo fondamentale in un segmento che si sta rinnovando.