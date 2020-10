Citroen C3 2020: come cambia con il restyling

Diciotto anni di onorata carriera e numeri di vendita al vertice sia in Italia che in Europa, eppure la Citroen C3 è più fresca, frizzante e accattivante che mai.Ancor più con l'ultimo restyling 2020, che non cambia esageratamente l'estetica della vettura aumentando però le possibilità di personalizzazione ed il comfort di guida, realmente al top nel segmento in questione.Virgilio Motori ha provato la Citroen C3 in un test drive a Oggiono (Lecco) dove si è tenuta la conferenza stampa di presentazione. Sulle panoramiche strade che circondano il Lago di Como abbiamo avuto modo di godere a pieno del comfort e della guidabilità di questa vera best-seller di Citroen.