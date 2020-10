Bugatti Bolide, eccezionale hypercar da pista: come è fatta

Bugatti ha presentato la sua estrema hypercar Bolide, una vettura non omologata per l'uso stradale e pensata per le gare in pista. Il progetto finale è frutto di diverse competenze anche dal settore aerospaziale nella scelta dei materiali, utilizzando fibra di carbonio e leghe di titanio a carrettate.



Impressionante il risultato finale con una potenza di 1.850 cavalli a 7.000 giri; ossia uno eccezionale rapporto peso/potenza di 0,67 kg/Cv. La coppia massima è altrettanto straordinaria: 1.850 Newton metri. Valori questi nel complesso vicini a quelli della Formula 1: la sua velocità massima è ben superiore a 500 km/h.