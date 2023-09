Volkswagen lancia la Nuova ID.3 anche sulle strade italiane, dando la possibilità agli utenti di passare all’elettrico in modo ancora più semplice. La Casa ha aggiornato la sua compatta per rispondere più precisamente alle esigenze dei nuovi clienti. Oggi viene proposta attraverso il noleggio flessibile ID.eal: una soluzione con anticipo zero e rata mensile da 449 euro che fornisce al cliente la possibilità di scegliere un’altra Volkswagen già dopo sei mesi. Il 23 e il 24 settembre Open Weekend in Italia per la Nuova ID.3, il Porte Aperte per conoscere l’auto da vicino.