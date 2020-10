Alieno Arcanum, eccezionale hypercar bulgara che sembra una Lamborghini

La hypercar Alieno Arcanum è una macchina eccezionale, dalle linee molto simili alle hypercar di Lamborghini, viene prodotta dalla casa automobilistica bulgara Alieno.E' eccezionale e estrema, porta con sè delle tecnologie futuristiche che fino ad oggi non avevamo mai visto nel settore dell’automotive. Il primo elemento sensazionale che l’auto monta è senza dubbio il suo motore elettrico che, da comunicato ufficiale, pare essere in grado di sprigionare la potenza di ben 5.221 cavalli e 8880 Nm di coppia.L’abitacolo è super futuristico, sembra quasi quello di un’astronave pronta per il suo viaggio nello spazio. Vi sono ben otto display che rendono l’esperienza di pilota e passeggero estremamente digitale.