La primissima foto del SUV elettrico di Smart

editato in: da

Svelata la primissima immagine del primo SUV elettrico di Smart che farà il suo debutto in anteprima mondiale nel corso dell’IAA Mobility di Monaco, in programma durante la prima metà del mese di settembre 2021. Lo scatto mostrato in anteprima anticipa la trasformazione del marchio, a partire dal design degli esterni.

Smart si evolve e diventa un brand ancora più premium e high-tech, acquisendo un livello di sofisticazione più elevato. La foto dall’alto che ritrae il nuovo SUV 100% elettrico di Smart, rivela uno degli elementi centrali del design: il grande cristallo panoramico dotato di illuminazione dedicata che crea un effetto ottico in grado di far fluttuare il tetto sul corpo della vettura.

La livrea è molto elegante in due toni di colore: il corpo dell’auto è in glossy white, mentre il tetto è verniciato in oro. Questa soluzione serve a enfatizzare l’eleganza e la qualità del SUV elettrico di Smart che verrà svelato durante la seconda metà di settembre.

Rispetto agli altri modelli presenti sul listino Smart, il SUV elettrico abbandona il tipico “sorriso” frontale del brand tedesco, a favore di un design più cool, affascinante e adulto: in questo senso è emblematico il segno luminoso full LED che attraversa tutta la larghezza del crossover.

Il nuovo SUV a zero emissioni di Smart segna l’inizio di una nuova era per la Casa automobilistica del gruppo Daimler AG: il modello si discosta dalle classiche ForTwo e ForFour presentate di recente in edizioni speciali. Il brand sta lavorando al nuovo corso stilistico, preparando un inedito modello di vendita e distribuzione.

“Smart nasce con la chiara ambizione di creare le migliori soluzioni di mobilità del futuro – ha spiegato Daniel Lescow, Vice President of Global Sales, Marketing & After-Sales of Smart – e per questo ha intenzione di sviluppare un rapporto diretto con i clienti e i propri fan, grazie a un approccio data driven e un’esperienza di acquisto semplice e trasparente, su tutti i canali”.

Basato sulla piattaforma SEA (Sustainable Experience Architecture) di Geely, il progetto del nuovo SUV elettrico di Smart è il primo gestito dalla JV di Daimler insieme al gigante cinese Geely. Il modello sarà compatto, elettrico e con una grande abitabilità interna: l’obiettivo di Smart è quello di rivoluzionare il mercato dei crossover.