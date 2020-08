Formula 1 in TV: dove vedere il GP di Spagna

editato in: da

Si riaccendono i motori delle monoposto di Formula 1 anche in questo week end di Ferragosto, siamo pronti a veder girare i campioni in Spagna, per il sesto appuntamento del Mondiale.

Lo scorso fine settimana abbiamo assistito al GP del 70esimo anniversario, con la vittoria schiacciante per la Red Bull di Verstappen. L’olandese stravince il Gran Premio davanti alle Mercedes di Hamilton e Bottas, che hanno mostrato qualche segnale di debolezza nella gestione degli pneumatici. Ottima e da segnalare la quarta posizione di Leclerc, che è partito ottavo in griglia.

Grandissima la prestazione del giovane Max Verstappen a Silverstone, che ci ha tenuti con gli occhi incollati alla TV grazie alla prova performante, vincendo la nona gara in carriera davanti a Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Niente male anche la gara del ferrarista Charles Leclerc, ottima la sua strategia che gli ha permesso di fare una sosta in meno degli avversari e di chiudere appunto al quarto posto, nonostante un’ottava posizione di partenza.

Il grande campione Verstappen ha intenzione di sfruttare il punto debole di Mercedes al Montmelò, dove si prevede asfalto bollente e una grande occasione per mettere pressione ai primi della classe. Dopo aver fatto doppia tappa a Silverstone, una vittoria a testa per Hamilton e Verstappen, il circus si trasferisce a Barcellona dove si disputerà il Gran Premio di Spagna. Appuntamento alquanto insolito, visto che in genere la gara di Catalogna si tiene a maggio. Con il Coronavirus siamo arrivati invece in Spagna ad agosto, il caldo giocherà sicuramente un ruolo importante nel sesto appuntamento stagionale.

Ecco il programma del Gran Premio di Spagna, oggi si disputeranno le prove libere, sabato le qualifiche e domenica la gara. Il GP di Formula 1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport F1 e da TV8 in differita.

Il programma del weekend di Montmelò su Sky Sport F1 Hd e Sky Sport Uno Hd

Giovedì 13 agosto

17.45: Paddock Live Pit Walk

19.30: conferenza stampa (differita)

Venerdì 14 agosto

9.30: prove libere F3

10.45: Paddock Live

11.00: prove libere 1 F1

12.30: Paddock Live

12.55: prove libere F2

14.00: qualifiche F3

14.45: Paddock Live

15.00: prove libere 2 F1

16.30: Paddock Live

17.00: qualifiche F2

17.50: prove libere Porsche Super Cup

18.45: conferenza stampa Team Principal (differita)

19.30: Paddock Live Show

Sabato 15 agosto

10.20: gara 1 F3

11.45: Paddock Live

12.00: prove libere 3 F1

13.00: Paddock Live

13.40: qualifiche Porsche Super Cup

14.30: Paddock Live

15.00: qualifiche

16.15: Paddock Live

16.45: gara F2

19.30: Paddock Live Show

Domenica 16 agosto

9.40: gara 2 F3

11.05: sprint race F2

12.20: gara Porsche Super Cup

13.30: Paddock Live gara

15.10: gara

17.10: Paddock Live

17.30: Paddock Live SkyMotori

19.00: Race Anatomy

Il programma su TV8, in differita

Sabato 15 agosto

Qualifiche: 18.00-19.00

Domenica 16 agosto

Gara: dalle 18.00