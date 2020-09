Formula 1 in TV: dove vedere il GP di Russia

editato in: da

Oggi e domani assisteremo alle qualifiche e alla gara di Formula 1 a Sochi, i grandiosi piloti si sono infatti spostati in Russia per correre la loro decima tappa del Mondiale. Come ogni fine settimana, potremo assistere alla gara in TV.

L’appuntamento live è alle 13.10 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, anche in 4K HDR su Sky Q satellite e in live streaming su NOW TV. In pista questo week end corre anche la F2. Il campione del mondo Lewis Hamilton, nel caso in cui si aggiudicasse questo GP, domenica potrebbe raggiungere lo stesso record di successi in Formula 1 del mitico Michael Schumacher, un totale di 91 vittorie.

Dopo le prove libere di ieri, oggi alle 14 inizieranno le qualifiche, domenica ovviamente la gara. Scriviamo due parole sui favoriti del GP di Russia. Hamilton è il pilota più quotato per questa decima gara stagionale. I suoi rivali più principali saranno senza alcun dubbio Bottas e l’olandese della Red Bull Max Verstappen. Attenzione anche alla quota di Leclerc, che pare molto alta, viste le difficoltà molto evidenti che purtroppo la Scuderia di Ferrari si è trovata a dover affrontare in questa stagione del Mondiale.

Di seguito la programmazione di Sky, in diretta su Sky Sport F1 e su Sky Sport Uno

Sabato 26 settembre

Ore 9.10: gara F2

Ore 10.45: Paddock Live

Ore 11.00: prove libere 3 F1

Ore 12.00: Paddock Live

Ore 13.15: #skymotori

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.00: qualifiche

Ore 15.15: Paddock Live

Ore 18.30: Paddock Live Show – ospite Daniil Kvjat

Domenica 27 settembre

Ore 9.50: Sprint Race F2

Ore 11.30: Paddock Live gara

Ore 13.10: gara

Ore 15.10: Paddock Live

Ore 15.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 19.00: Race Anatomy

Di seguito la programmazione su TV8 per seguire la Formula 1 in differita

Sabato 26 settembre

Ore 18.30: F1, Qualifiche

Domenica 27 settembre

Ore 18.00: F1, Gara

Come al solito si potrà seguire la nostra diretta testuale della gara su Virgilio Sport.

Per presentare il GP di Russia Matteo Bobbi salirà anche questo week end sul simulatore Dallara, il sistema super avanzato di completa simulazione delle piste, che dà la possibilità di replicare il comportamento della monoposto in maniera estremamente precisa. Durante il GP Bobbi si collegherà con la pista dalla SkySportTechRoom per analizzare quello che succede in maniera molto diretta e approfondita.