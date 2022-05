Formula 1: si corre il GP di Miami, gli orari di prove e gara

Dopo una gara difficile a Imola per Ferrari, che forse ha sofferto a causa delle basse temperature e di un clima ancora rigido, il circuito di Miami, nella calda località della Florida, potrebbe essere proprio il luogo giusto per riscattarsi. La gara di questo week end del mondiale di Formula 1 infatti si svolgerà proprio qui.

La gara in Florida

Ed è qui che molto probabilmente la Scuderia del Cavallino Rampante, dopo le difficoltà riscontrate in Emilia Romagna, farà di tutto per dare il massimo. I piloti sono pronti, il circuito di Miami, nella calda Florida, ospiterà il Gran Premio nel week end dal 6 all’8 maggio. Un nuovo tracciato ritenuto filante, a parte per la presenza di una serie di esse centrali. Lunghi i rettilinei in cui avremo il piacere di vedere fantastici sorpassi, le monoposto si “spingeranno” alle loro altissime velocità, fino all’ultimo secondo. Charles Leclerc ha sicuramente voglia di tornare sul podio in grande stile, soprattutto dopo il doppio traguardo della Red Bull sul circuito di Imola. Ed è per questo che siamo tutti in attesa del ritorno di Ferrari alle più alte velocità e performance (nonostante il piccolo incidente ai box di Sainz).

Il tracciato di Miami: gran debutto

La pista di Miami è stata costruita nei pressi dello stadio dei Miami Dolphins, e questo week end segnerà il suo debutto assoluto ufficiale nel GP di Formula 1. Per quanto riguarda le caratteristiche del circuito, è formato da tre rettilinei, in cui appunto avremo modo di vedere gli avvincenti sorpassi delle monoposto. La pista è lunga in tutto 5.41 chilometri, e per alcuni versi è stata paragonata a quella dell’Albert Park, situata nel centro della città di Melbourne, in Australia, che dal 1996 ospita il Gran Premio d’Australia di Formula 1.

Il tracciato di Miami presenta in tutto 19 curve, la prima è subito dopo il rettilineo dei box, si presenta poi l’allungo da curva 8 verso la staccata di curva 11, più difficile, a seguire una serie di esse fino al lungo rettilineo verso la curva 17, e alla fine ci sono due curve grandi e veloci, per correre fino al traguardo.

Come quando vedere le fare in TV

Come di consueto, di seguito indichiamo gli orari delle qualifiche e delle gare e i canali su cui seguirle. Già oggi si svolgeranno le prove libere 1 alle 20.30 e a seguire le prove libere 2, visibili a partire dalle 23.30. Domani concludono le prove libere 3, alle ore 19, e poi inizieranno le qualifiche ufficiali alle ore 22. Tutto in orario serale per seguire le gare oltreoceano. Passiamo poi a domenica 8 maggio, quando finalmente vedremo i piloti in gara, a partire dalle ore 21.30. Tutto il week end sarà in diretta su Sky Sport Formula 1, canale 207, in streaming su Sky Go e Now TV. Sarà possibile anche vedere tutto in differita (qualifiche e gare) su TV8.

Gli orari delle dirette su Sky

Venerdì 6 maggio

Ore 20:30 Prove Libere 1

Ore 23:30 Prove Libere 2

Sabato 7 maggio

Ore 19:00 Prove Libere 3

Ore 22:00 Qualifiche

Domenica 8 maggio

Ore 21:30 Gara

Gli orari in differita su TV8

Sabato 7 maggio

Ore 23.30 Qualifiche

Domenica 8 maggio

Ore 23.00 Gara

Siamo tutti in attesa del grande debutto della pista in Florida, a Miami, e di vedere la gara.