Ford Transit Nugget, tetto basculante anche per la versione ‘lunga’

editato in: da

Grande novità per il modello a passo lungo del Ford Transit Custom Nugget: la Casa statunitense ha deciso di introdurre il tetto basculante anche nella versione ‘lunga’ del popolare van dedicato al tempo libero e al campeggio, rendendolo ancora più confortevole. Questa nuova variante riesce a garantire estrema comodità di movimento e tutto lo spazio interno necessario, pur essendo leggermente più bassa.

La differente altezza diventa un grande vantaggio per i possessori del Ford Transit Custon Nugget: il van con il tetto, diventando più basso rispetto alla versione precedente, permette un più facile accesso ai parcheggi e ai campeggi ad altezza limitata. Il nuovo tetto basculante è stato progettato appositamente per la versione a passo lungo del Ford Transit Custom Nugget: il marchio a stelle e strisce lo ha sviluppato in collaborazione con Westfalia, azienda specializzata nel settore dei camper.

Il tetto basculante è leggero, qualità che lo rende semplice da utilizzare manualmente: il tetto si espande per fornire una zona notte contenente un letto matrimoniale che durante il giorno può essere ripiegato, così da far ottenere più spazio. Una volta sollevato e fissato in posizione, il tetto crea fino a 2,4 metri di spazio in altezza all’interno del van di Ford, marchio che ha di poco lanciato due nuove versioni dello storico SUV fuoristrada Bronco.

La zona notte al piano superiore, inoltre, è dotata di prese d’aria laterali e di luci di lettura a LED, disponibili di serie. Proprio come nella variante a tetto alto ma rigido, anche il Nugget Plus ha la stessa impostazione a “L”. I servizi dell’abitacolo includono un angolo cottura, il soggiorno e la zona pranzo che può essere convertita in tre posti a sedere quando il van è in movimento.

All’interno del Transit di Ford che ha riscosso grande successo con Puma, modello di auto ibrida più venduta in Italia, è presente un allestimento da campeggio completamente equipaggiato: tra i servici c’è anche un WC integrato, un lavabo e uno spazio interno aggiuntivo.

Sviluppato in collaborazione con Westfalia, Ford ha lanciato il tetto per la versione a passo lungo del Transit Custom Nugget in un periodo storico in cui, a causa del Coronavirus, sempre più persone preferiscono utilizzare mezzi propri per mantenere il distanziamento sociale: non a caso si è registrato un boom di viaggi in camper per le vacanze 2020.