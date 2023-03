Ford svela un nuovo SUV dallo stile originale

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Ford Ricarica rapida per Ford Explorer

Ingegneria tedesca e stile americano: un mix perfetto che dà vita a Ford Explorer, il nuovissimo SUV elettrico presentato proprio oggi in anteprima mondiale dalla Casa. Si tratta del primo di una nuova ondata di veicoli elettrici innovativi che l’Ovale Blu ha promesso, Explorer apre la strada a una completa reinvenzione del marchio Ford in Europa.

Il nuovo crossover di medie dimensioni ha cinque posti su due file ed è completamente attrezzato per accompagnare le famiglie sulla strada dell’avventura.

L’esperienza a bordo

Il nuovo SUV 100% elettrico Ford Explorer viene progettato e costruito in Germania, offre un’eccezionale esperienza digitale a bordo, aiutando sia i conducenti che i passeggeri a restare sempre connessi e a proprio agio durante gli spostamenti.

Le caratteristiche tecnologiche che troviamo nell’abitacolo includono un touchscreen mobile di grandi dimensioni SYNC Move e un sistema di infotainment completamente connesso con audio su misura per gli interni, integrazione di app wireless e tecnologia avanzata di assistenza alla guida.

Tante le novità inedite del nuovo SUV Ford: il display del quadro strumenti da 5 pollici e l’inedito sistema d’infotainment Ford Sync Move con schermo da 15” orientabile fino a 30°. Lo stesso schermo è praticamente parte integrante del vano portaoggetti My Private Locker, infatti nella sua posizione più bassa copre il vano e va a nascondere gli oggetti che sono riposti.

Ma non è tutto, in termini di praticità il nuovo Ford Explorer è davvero unico: sotto al bracciolo centrale c’è la MegaConsole, uno spazio di 17 litri che può contenere bottiglie da 1,5 litri o un laptop da 15”. Sono stati inseriti poi dei porta bibite nel tunnel centrale, che si possono anche spostare a piacimento, per ottenere ancora più spazio. La capacità del bagagliaio parte da 450 litri e arriva a 1.400 litri abbassando la seconda fila di sedili.

Fonte: Ufficio Stampa Ford

Lo stile

Lo stile esterno futuristico è abbinato a interni ultramoderni con materiali e caratteristiche di prima qualità, come sedili sportivi e una sofisticata soundbar più tipica delle concept car rivoluzionarie che dei veicoli familiari.

Tutto questo si unisce alla possibilità di ricaricare rapidamente dal 10 all’80% in soli 25 minuti e di accedere, entro il prossimo anno, a 500.000 punti di ricarica in tutta Europa.

Martin Sander, direttore generale, ha dichiarato: “Explorer è pioniere per una nuova generazione di entusiasmanti veicoli elettrici Ford. Immerso nelle nostre radici americane ma costruito a Colonia per i nostri clienti in Europa, è pronto per il viaggio su strada e per le grandi avventure, oltre a mostrare tutto ciò di cui i nostri clienti avranno bisogno per i loro viaggi quotidiani”.

Un nuovo SUV elegante e intelligente

Il nuovo Explorer 100% elettrico è il primo veicolo elettrico dell’azienda a essere costruito su larga scala nel nuovo Centro EV Ford di Colonia, in Germania. Ford si impegna a offrire in tutta Europa un portafoglio di mezzi totalmente elettrici entro il 2030.

L’esterno aerodinamico porta con sé lo spirito e lo stile deciso dell’iconico SUV americano di Ford, pronto per una nuova era elettrica, definita anche da un audace design a scudo al posto di una griglia tradizionale.

Il sistema di infotainment mantiene gli occupanti connessi, e presenta inoltre un touchscreen mobile da 15 pollici che può scorrere agevolmente su e giù per adattarsi al guidatore e a ogni angolo di visuale, oltre a nascondere uno spazio di archiviazione privato per eventuali oggetti di valore.

Non è tutto, perché all’interno dell’auto c’è anche uno scomparto per due smartphone di grandi dimensioni, dove la Casa ha anche inserito – per conducente e passeggeri – un caricabatterie per dispositivi wireless di serie; SYNC Move offre compatibilità wireless con Android Auto e Apple CarPlay, una tecnologia che non poteva certo mancare su una vettura elettrica di nuova generazione come il nuovo SUV Explorer.

Fonte: Ufficio Stampa Ford

La ricarica ultra veloce del nuovo Ford Explorer elettrico

La ricarica può essere semplice e veloce, sia in viaggio che a casa. Il nuovo SUV Ford Explorer presentato poco fa infatti ti aiuta anche a trovare i pit stop più convenienti lungo il percorso. La ricarica a casa può essere programmata per usare l’elettricità nei momenti in cui la tariffa è più economica, ove disponibile, ed è possibile avere sempre una batteria completamente carica e un abitacolo preriscaldato per le partenze anticipate.

Disponibile nelle varianti a trazione posteriore e a trazione integrale, Explorer offre una serie di funzioni per garantire a conducenti e passeggeri di essere riposati e sempre pronti a partire. Le specifiche standard che aumentano il comfort includono sedili anteriori e volante riscaldati, sedile del conducente massaggiante e un climatizzatore che consente al guidatore e al passeggero anteriore di scegliere la propria temperatura.

Molto semplice l’utilizzo del nuovo SUV elettrico grazie all’accesso senza chiave standard e un portellone posteriore a mani libere che consente ai proprietari di accedere al bagagliaio quando le loro braccia sono piene, grazie a un semplice movimento sotto il paraurti posteriore.

Assistenza alla guida

I sistemi avanzati di assistenza alla guida includono, per la prima volta su una Ford in Europa, Assisted Lane Change, che aiuta a mantenere la traiettoria e a cambiare corsia in modo fluido e sicuro con la semplice pressione di un indicatore di direzione, e Clear Exit Assist, che fornisce avvisi di ciclisti in avvicinamento prima di aprire le portiere in situazioni di traffico intenso nei centri urbani.

Fonte: Ufficio Stampa Ford

Ford Explorer: pronto all’avventura

Per aiutare a dimostrare le capacità dell’Explorer (qui il 7 posti plug-in hybrid), Ford ha collaborato con l’influencer dei viaggi all’avventura Lexie Alford – conosciuta da milioni di persone come Lexie Limitless e come la persona più giovane a visitare una grandissima quantità di Paesi nel mondo. In effetti la viaggiatrice americana è stata in 196 Paesi prima di raggiungere l’età di 21 anni ed è stata scelta per una spedizione globale nel nuovo Explorer completamente elettrico. Lexie guiderà una nuova spedizione intorno al mondo che inizierà entro la fine dell’anno.

Da oggi i clienti possono anche provare il nuovo SUV elettrico di Ford grazie ai test drive virtuali, attraverso una serie di ambienti di guida disponibile sul proprio desktop o dispositivo mobile. Disponibile in due versioni – Explorer ed Explorer Premium – il nuovo SUV Ford completamente elettrico può essere ordinato entro la fine dell’anno, con prezzi di listino previsti a partire da circa 45.000 euro. Le prenotazioni sono ora aperte sui siti web ufficiali Ford in tutta Europa.