Ford svela la nuova Fiesta

E non passerà di certo inosservata sulle strade anche grazie alle significative differenze tra gli allestimenti disponibili. In gamma ci sono le varianti Plus, Titanium, ST-Line e Active, che spiccano grazie ai dettagli di stile e ai nuovi colori per gli esterni, al design dei cerchi e alle finiture interne. Il line-up della nuova Fiesta si amplia grazie all’introduzione delle esclusive versioni X di alto profilo che potenziano la personalità delle serie ST‑Line e Active.

La nuova Fiesta è equipaggiata con tecnologie di ultima generazione, per garantire una dotazione più completa che mai e permettere un’esperienza di guida connessa e smart. Per la prima volta gli allestimenti saranno dotati di fari a LED con l’innovativa tecnologia Matrix, disponibile come optional, che offre le funzionalità di abbaglianti anti-riverbero e adattamento del pattern dei fasci luminosi, per garantire una migliore visibilità in condizioni difficili.

Inedito il quadro strumenti con display digitale da 12,3", in grado di fornire tutti i dati utili al conducente per viaggiare in tranquillità. Debuttano sulla nuova Ford Fiesta le funzioni Local Hazard Information e Wrong-Way Alert, insieme a sofisticate tecnologie di assistenza alla guida.

I motori elettrificati della Fiesta consentono ai clienti di risparmiare carburante e ridurre le emissioni, portando al massimo il piacere di guida. La tecnologia mild hybrid del motore EcoBoost Hybrid da 48 V contribuisce a ottimizzare l’efficienza e i consumi di carburante e allo stesso tempo potenzia la dinamica di guida, già molto apprezzata, con un’accelerazione più reattiva. L’opzione di cambio automatico a sette rapporti PowerShift garantisce un cambio di marcia rapido e fluido per un’esperienza di guida comoda e rassicurante.

Ford ha svelato anche la nuova versione ST per Fiesta, sviluppata da Ford Performance. L’esperienza di guida è migliorata grazie ai nuovi fari Matrix a LED, agli esclusivi sedili Performance e ai dettagli di stile che donano all’uto un look sportivo, come la griglia anteriore, disponibile nella nuova finitura Chrystaline Grey, e la nuova vernice metallizzata esclusiva Mean Green.