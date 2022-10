Ford, stop alla produzione per uno storico modello

Fonte: iStock Stop alla produzione di Ford Fiesta

La conoscete tutti la Ford Fiesta? Tantissime le edizioni che si sono susseguite sin dal momento del lancio del primo modello da parte della Casa dell’Ovale Blu, nel 1976. Un’auto che sembrava destinata a una storia infinita, e che invece purtroppo oggi dobbiamo prepararci a salutare per sempre.

Al momento sembrano essere solo indiscrezioni, ma entro la fine di giugno 2023 molto probabilmente la produzione della Ford Fiesta terminerà nello stabilimento tedesco di Colonia. I vertici del brand americano hanno confermato recentemente i rumors, quindi una delle vetture più amate del brand è pronta a dirci addio.

La lunga storia di Ford Fiesta è quindi destinata a finire, non sembra vero, ma è così. Ci sono chiaramente delle motivazioni alla base di questa scelta così tanto sofferta.

Perché diremo addio alla Ford Fiesta

Uno dei motivi principali per cui la Ford ha deciso di interrompere la produzione di Fiesta è ovviamente legato al calo delle vendite relative a questo modello. Purtroppo oggi quella che era una delle auto più amate in assoluto dalla clientela, lo sappiamo bene – sono tantissime le Ford Fiesta che ogni giorno vediamo circolare sulle strade delle nostre città – non è più tra le preferite sul mercato.

I modelli più apprezzati e di maggiore successo oggi nel panorama automobilistico, come possiamo vedere nelle classifiche ufficiali delle vendite, sono i SUV e i crossover. E tutti i brand del comparto infatti si stanno adattando a questo nuovo trend, anche Ford sta spostando progressivamente la sua gamma verso questa categoria di veicoli. Un esempio? La nuova Ford Puma, oggi a ruote alte, che ha superato di gran lunga la Ford Fiesta per numero di immatricolazioni in Europa.

Il destino di un modello storico di grande successo

Non è proprio una sorpresa la notizia delle ultime ore, potevamo aspettarcelo. Non dimentichiamo infatti che la Ford Fiesta a tre porte non viene più prodotta già dall’estate scorsa. La Casa aveva già deciso di razionalizzarne la gamma, andando a puntare esclusivamente sulle varianti ancora più vendute.

Ford aveva anche già parlato del calo delle vendite di questo modello, quindi la decisione di stop totale era dietro l’angolo. Un altro motivo per cui la Casa ha deciso di dire addio per sempre alla Ford Fiesta è legato alle sue motorizzazioni Mild Hybrid che, rispetto a quelle di alcune concorrenti dirette sul mercato, sono decisamente meno avanzate e performanti.

Gli altri modelli Ford

Uno dei modelli che invece sta riscuotendo oggi un ottimo successo sul mercato è senza dubbio Ford Puma, auto di cui abbiamo parlato moltissimo. Nei prossimi anni verrà prodotta anche nella sua primissima variante 100% elettrica. Ford infatti, come molti altri marchi del settore auto, sta accelerando il suo piano di elettrificazione in Europa (l’UE ha ormai deciso di dire definitivamente addio ai motori a benzina e diesel).

La Casa dell’Ovale sta investendo sullo stabilimento di Colonia, per predisporlo alla produzione di auto elettriche; vuole infatti creare un nuovo impianto di assemblaggio delle batterie, che dovrebbe iniziare a essere attivo nel 2024. All’interno del sito produttivo di Colonia Ford vorrebbe produrre circa 200.000 veicoli elettrici all’anno. Ne seguiremo gli sviluppi.