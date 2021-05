Ford Puma ST, la sfida estrema del crossover da 200 CV

editato in: da

Ford Puma ST si cimenta in una sfida estrema contro una versione più piccola ma potente di sé stessa, una riproduzione in miniatura: lo scontro epico tra le curve del circuito britannico di Brands Hatch è al centro dell’emozionante film presentato da Ford e intitolato “Puma ST contro Puma RC”.

Il protagonista del film è Puma, il SUV compatto presente dal 2019 nel listino Ford: la versione reale, guidata dalla star del rally Louise Cook, sfida un suo perfetto clone in scala 1/10 radiocomandato dal pilota professionista RC Lee Martin. I due esemplari competono in una gara contro il tempo mai vista prima.

Il film è stato girato sull’iconico circuito automobilistico di Brands Hatch, in Gran Bretagna. La sfida mette alla prova il sistema Driving Dynamics di Puma ST: sfruttando tutta la sua agilità in curva, il SUV crossover a grandezza naturale riesce a percorrere il tracciato, lungo 1,9 chilometri, nel tempo record di appena 60 secondi.

Al tempo stesso, il modello della vettura targata Ford in miniatura deve completare tre giri della pista da kart di Brands Hatch: 220 metri. Si tratta di una replica esatta del circuito Indy che include anche sei curve molto impegnative. I risultati del clone sono ottimi: la Puma “micro” impiega circa 20 secondi per completare ogni giro, in una gara che ha richiesto prestazioni eccellenti sia alle auto che ai piloti.

Modello di successo che da più di un anno è una presenza stabile nella top ten dei SUV compatti più venduti in Italia, Ford Puma si cimenta in una sfida senza eguali con la variante ST, la versione ad alte prestazioni del modello.

Il brand statunitense ha introdotto per la prima volta in Europa i driving dynamics della gamma Ford Performance nel segmento dei crossover: la Puma ST è dotata di un motore benzina EcoBoost da 1,5 litri. La sua potenza totale è di 200 Cv e l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,7 secondi.

Il clone in scala della Ford Puma ST, il primo crossover Ford Performance, è stato sviluppato da Designworks appositamente per la gara: la Puma ST RC è basata su una piattaforma ARC R12FF e utilizza un motore elettrico da 402 W che le permette di raggiungere una velocità massima di 80 km/h.