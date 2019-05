Ford Puma: il nuovo suv anche ibrido

editato in: da

Ford ha lanciato la nuova Kuga ed ora è pronta a inserire sul mercato anche una nuova proposta, la Ford Puma.

Si tratta di un nuovo suv per la clientela che ormai è affezionata a questa tipologia di modelli, una vettura che nasce con l’intento di creare un mezzo che si trovi a metà tra le caratteristiche della Kuga e quelle di Ford Ecosport. Il nome non è una novità, riprende infatti quello che aveva una vecchia vettura sempre prodotta dalla Casa dell’Ovale Blu, una piccola coupé che veniva realizzata anni fa da Ford, distribuita infatti sul mercato dal 1997 al 2002 e poi scomparsa, un’antenata che però non presterà nessuna caratteristica al nuovo crossover omonimo.

La piattaforma della Ford Fiesta sarà la stessa utilizzata per questo piccolo suv, le dimensioni saranno indicativamente di 425-430 cm e quindi l’auto dovrebbe essere più lunga di circa 15-20 cm rispetto alla Ecosport e una trentina invece in meno della Ford Kuga. Puma sarà un crossover comodo e confortevole per i viaggi, spazioso per le famiglie, sia nell’abitacolo che nel bagagliaio, di 456 litri di capienza, come anticipato dalla Casa stessa.

Parliamo invece di motori, certamente in primo vedremo l’ibrido, la vettura quindi presenterà la piccola versione a benzina 1.0 litri e 3 cilindri EcoBoost, con una potenza massima di 155 Cv. La tecnologia micro ibrida verrà affiancata da questa propulsione per diminuire i consumi e migliorare le prestazioni, con un sistema da 48 V. Un motore di piccole dimensioni e con pochi Cv di potenza, con la tecnologia di ricarica in frenata e che serve anche per l’avviamento. Probabilmente in futuro verranno proposte delle nuove versioni ibride insieme a questa.

Per questa tipologia di motore sono previste differenti versioni, con una potenza che varia dai 101 Cv, ai 125, per arrivare infine ad un massimo di 150. Si prevedono anche dei motori diesel, come il 1.5 EcoBlue da 95, 120 e 150 cv, il nuovo suv Ford Puma presenta trazione integrale e cambio manuale o automatico, entrambe le versioni. Entro l’estate arriverà Ford Puma sul mercato, verrà realizzata all’interno dello stabilimento rumeno di Craiova. Le vendite inizieranno molto probabilmente dall’autunno di quest’anno, con un prezzo di lancio di 22.500 euro. Normale, Active, ST Line, Vignale e Titanium sono gli allestimenti previsti per il nuovo suv di Ford.