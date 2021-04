Ford Puma, continua il successo: è leader nel segmento

editato in: da

Ford Puma raccoglie il gradimento del mercato automobilistico, ad appena un anno dal suo lancio. Il primo trimestre del 2021 si è rivelato essere di grande successo per il crossover dell’Ovale Blu, che in Italia ha conquistato il segmento di riferimento diventandone leader.

Soddisfazione ed entusiasmo per la Casa statunitense, che con oltre 8.000 unità vendute dall’esordio conferma il successo del compatto grazie al design degli esterni, la maggior capacità di carico della categoria e la motorizzazione EcoBoost Hybrid. Alla base degli ottimi risultati del mezzo, che solo a marzo 2021 vanta oltre 1.300 immatricolazioni, c’è proprio l’alto gradimento dell’unità motore, con numeri che soddisfano l’azienda americana. Oltre il 76% di Ford Puma vendute nell’anno, infatti, hanno motorizzazione mild hybrid.

Giusto mix tra stile, versatilità, tecnologia e connettività, quest’ultima frutto anche di una partnership intensificata tra la Casa e Google, Puma è l’emblema della filosofia “human centric” di Ford. Il piacere di guida tipico delle vetture dell’Ovale Blu, combinato con un design accentuato e soluzioni pratiche e funzionali dello spazio, rendono il crossover una scelta molto adatta anche per le famiglie.

Luca Caracciolo, Direttore Passenger Cars Ford Italia, ha sottolineato: “Fin dal lancio, Puma ha entusiasmato subito i clienti. Lo stile seducente nasconde una praticità da crossover compatto senza precedenti, supportata da tecnologie di assistenza alla guida e strumenti di connettività che il consumatore ormai si aspetta. È l’auto perfetta per chi ricerca stile, funzionalità ma è anche attento ai costi di gestione e all’ambiente”.

Ford Puma, come detto, è dotata di una motorizzazione EcoBoost Hybrid, offerta con potenza da 125 e 155 CV abbinata anche al cambio automatico DCT a 7 rapporti, che offre un’esperienza di guida più reattiva e gratificante, ottimizzando l’efficienza nei consumi. Già premiata insieme a Kuga come ibride Ford più vendute in Italia, Puma può contare sul pluripremiato propulsore a benzina EcoBoost 1.0 3 cilindri che è supportato, nelle fasi attive di avviamento e accelerazione, da un motore elettrico, alimentato da una batteria agli ioni di litio a 48V.

Il crossover Puma, che conta nella linea numerosi allestimenti, è dunque ecosostenibile e divertente al volante anche grazie alla possibilità di adattare le modalità di guida in base al proprio stile o alle condizioni stradali. Le tecnologie di assistenza alla guida, col modem integrato FordPass Connect, consentono al quattro ruote Ford di essere premiato con le 5 stelle EuroNCAP.