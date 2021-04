Ford Puma, il crossover più venduto: prezzi e caratteristiche

editato in: da

Ford Puma Titanium X: il Suv che ti massaggia

Ford Puma è il crossover di ispirazione SUV della Casa dell’Ovale Blu, in grado di coniugare un design degli esterni dalle linee sinuose, la maggior capacità di carico della categoria e presente a listino anche con l’innovativa motorizzazione EcoBoost Hybrid.

L’avanzata tecnologia Ford EcoBoost Hybrid con batterie a ioni-litio da 48 volt garantisce l’efficienza nei consumi e le prestazioni di ottimo livello. Questa motorizzazione integra perfettamente l’assistenza alla coppia elettrica con un motore a benzina EcoBoost 1.0 a tre cilindri, per erogare fino a 155 CV. Puma rappresenta l’evoluzione della filosofia human centric di Ford, con dettagli distintivi tra cui i fari posti sulla parte superiore della fiancata e le linee atletiche che ne accentuano il carattere sportivo. Le proporzioni da crossover compatto, con una maggiore altezza da terra, garantiscono una guida comoda e sicura e una capienza del bagagliaio di ben 456 litri.

Per quanto riguarda invece i sistemi di ultima generazione, troviamo il nuovo Ford Co-Pilot, che include le più recenti tecnologie di assistenza alla guida, per un’esperienza al volante fluida e meno stressante. Puma è il primo modello nel suo segmento a offrire Lumbar Massage Seat, il sedile con massaggio lombare, e Hands-free Tailgate, l’apertura e chiusura del portellone senza l’uso delle mani per favorire il comfort di tutti gli occupanti.

Ford Puma è presente a listino anche nella sua versione sportiva ST-Line, ispirata alle Ford Performance car, presenta caratterizzazioni distintive come i cerchi in lega da 19’’ nero matte, sospensioni sportive e volante a fondo piatto. Puma è uno dei 14 modelli elettrificati della Casa introdotto in gamma lo scorso anno. Come annunciato nel 2019, ogni nuovo veicolo Ford dopo la Focus, avrà almeno una versione elettrificata.

Il nuovo EcoBoost Hybrid è stato creato su misura per ottimizzare l’efficienza nei consumi e offrire un’esperienza di guida più reattiva e gratificante. Vediamo tutto nei dettagli.

Tecnologia EcoBoost Hybrid per Ford Puma

EcoBoost Hybrid potenzia il motore a benzina EcoBoost 1.0 3 cilindri con un sistema di starter/generator (BISG) azionato da una cinghia da 11,5 kW, che sostituisce l’alternatore standard, permettendo il recupero e lo stoccaggio di energia durante le decelerazioni del veicolo e la ricarica di un pacco batteria di ioni-litio da 48 volt, raffreddato ad aria.

Il BISG funge anche da motore, integrandosi perfettamente con il motore a tre cilindri, usa l’energia accumulata per fornire assistenza alla coppia elettrica durante la guida e l’accelerazione normale, fa funzionare gli accessori elettrici del veicolo. La motorizzazione Mild Hybrid viene offerta con potenza da 125 e 155 CV, monitora continuamente il modo in cui il veicolo viene usato per determinare quando e con quale intensità ricaricare la batteria e quando utilizzare la carica della batteria immagazzinata.

Il design e la praticità di Ford Puma

Ford Puma è un crossover affascinante, dinamico e sportivo, ottimizza la piattaforma di una B-car Ford grazie all’introduzione di un passo più lungo e offre le stesse proporzioni di un SUV. Presenta una linea del tetto bassa e inclinata, per una silhouette accentuata e immediatamente riconoscibile. Linee sinuose per accentuare l’equilibrio nelle forme e senza compromettere stile, accessibilità e capacità di carico.

Puma viene presentata con allestimenti ben definiti, tra cui la sportiva ST-Line e l’elegante Titanium, che riflettono le preferenze dei singoli clienti. Le diverse declinazioni offrono personalità distintive per i desideri di tutti. Lo stile nasconde una praticità da crossover compatta senza precedenti. Puma offre uno spazio di carico da best-in-class e un vano per i bagagli di 456 litri. Un vano di carico modulabile può ospitare comodamente oggetti fino a 112 cm di lunghezza, 97 cm di larghezza e 43 cm di altezza con la seconda fila di sedili reclinata.

Il MegaBox di Ford Puma è uno degli elementi di cui si è più parlato sin dal momento del lancio del crossover, sviluppato per soddisfare e superare le esigenze dei clienti, è uno spazio versatile ricavato nel piano di carico, in grado di ospitare comodamente due sacche da golf in posizione verticale. Offre una capacità di 80 litri in uno spazio di 764 mm di larghezza, 753 mm di lunghezza e 306 mm di profondità, in grado di alloggiare oggetti instabili fino a circa 115 cm di altezza in posizione verticale. In alternativa, con il coperchio rivolto verso il basso, lo spazio può essere usato anche per nascondere attrezzature sportive sporche o stivali di gomma ricoperti di fango. Un elemento davvero molto apprezzato dalla clientela, la fodera sintetica e il tappo di drenaggio posizionato sul fondo del Megabox, ne facilitano la pulizia con acqua.

Tecnologie di ultimissima generazione

Il crossover di grande successo Ford Puma vanta un’ampia gamma di tecnologie che utilizzano 3 radar, 2 telecamere e 12 sensori a ultrasuoni, racchiusi nell’innovativo Ford Co-Pilot, per la prima volta su un SUV&Crossover compatto, migliorandone sicurezza, guidabilità e comfort.

L’Adaptive Cruise Control con Stop&Go, Speed Sign Recognition e Lane Centring, disponibile in abbinamento al cambio automatico a 7 rapporti, supporta l’automobile nel mantenimento della distanza di sicurezza dai veicoli che precedono e riduce lo stress durante i lunghi viaggi, contribuendo a mantenere il veicolo bene al centro della sua corsia e regolando la velocità entro i limiti, con la capacità di monitorare i segnali stradali e i dati condivisi dal navigatore.

Il crossover compatto è leader del segmento nei primi tre mesi del 2021

A un anno dal lancio, Puma conferma il suo successo tra i consumatori italiani grazie al design degli esterni dalle linee sinuose, la maggior capacità di carico della categoria e la motorizzazione EcoBoost Hybrid. Con più di 8.000 unità vendute nel primo trimestre del 2021, di cui il 76% con motorizzazione mild hybrid, e uno share dell’11,1% nel segmento dei crossover nel mercato privati, Ford Puma rappresenta il perfetto equilibrio tra stile, versatilità, tecnologia e connettività, abbinati al piacere di guida tipico delle vetture della Casa.

Ford Puma, lo abbiamo già detto, è un’auto affascinante, dinamica e sportiva, e interpreta l’evoluzione della filosofia human centric di Ford, realizzata per unire il design riconoscibile dal primo sguardo con soluzioni pratiche e funzionali dello spazio. L’auto è la scelta adatta anche per le famiglie.

La motorizzazione EcoBoost Hybrid, offerta con potenza da 125 e 155 CV, disponibile oggi anche abbinata al cambio automatico DCT a 7 rapporti, offre un’esperienza di guida più reattiva e gratificante, ottimizzando l’efficienza nei consumi. Il pluripremiato propulsore a benzina EcoBoost 1.0 3 cilindri è supportato, nelle fasi attive di avviamento e accelerazione, da un motore elettrico (starter/generator), alimentato da una batteria agli ioni di litio a 48V.

I prezzi

Ford Puma in Italia è proposta a prezzi di listino che partono da 21.000 euro.