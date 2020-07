Ford Puma da record: l’auto ibrida più venduta in Italia nel 2020

editato in: da

Ford Puma, auto amata per le sue linee sinuose del design degli esterni, per la maggior capacità di carico della categoria e l’innovativa motorizzazione EcoBoost Hybrid, oggi vanta un titolo importante: secondo i dati UNRAE è l’ibrida più venduta nei primi sei mesi del 2020 in Italia.

Dal lancio di gennaio a oggi sono 6.500 le unità EcoBoost Hybrid vendute (su un totale di 8.700), Ford Puma è molto apprezzata dai consumatori italiani sin dal suo debutto, sia per il design che per le qualità e i vantaggi dell’EcoBoost Hybrid, il primo livello di elettrificazione Ford. L’EcoBoost 1.0 3 cilindri abbinato al motore elettrico, alimentato da una batteria agli ioni di litio a 48V, è stato realizzato per aumentare l’efficienza nei consumi e offrire un’esperienza di guida gratificante. Si tratta di una soluzione vantaggiosa in termini economici, che garantisce una mobilità più consapevole e importanti vantaggi fiscali, come l’esenzione dal pagamento dei parcheggi nelle strisce blu.

Insieme a Kuga, Focus e Fiesta e ai veicoli commerciali Ford Transit e Transit Custom, oggi Ford Puma offre una tecnologia Mild-Hybrid per un maggior risparmio di carburante, nell’ambito dell’impegno che il brand vuole portare a termine: avere una versione elettrificata per ogni auto venduta in Europa. L’obiettivo è introdurre sul mercato 18 veicoli elettrificati entro la fine del 2021.

Il crossover Puma piace anche per il suo nuovo design, che accentua l’equilibrio nelle forme e garantisce stile, accessibilità e capacità di carico senza compromessi. La grande novità di cui abbiamo parlato nei mesi scorsi è il MegaBox, un vano aggiuntivo lavabile posto nel bagagliaio, sviluppato per soddisfare le più svariate esigenze dei clienti e in grado di offrire una capacità di altri 80 litri e di alloggiare oggetti fino a circa 115 cm di altezza in posizione verticale.

I clienti al volante hanno la possibilità di adattare le modalità di guida, in base al proprio stile o alle condizioni stradali, con i Drive Modes. Ford Puma è stata premiata con 5 stelle Euro NCAP, vanta sicurezza premium, tante le tecnologie di assistenza alla guida e di nuova generazione il modem integrato FordPass Connect. Il crossover/SUV offre un’ampia gamma di propulsori tradizionali: 1.0 EcoBoost a benzina da 125 CV e il 1.5 EcoBlue diesel da 120 CV, tutti equipaggiati di serie con la tecnologia Start&Stop per ridurre i costi di gestione.