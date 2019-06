Ford Puma: l’anteprima del nuovo crossover

editato in: da

Il ritorno della Ford Puma: svelato il nuovo suv compatto

Il nuovo crossover di ispirazione della Casa dell’Ovale Blu è Ford Puma e finalmente possiamo vedere le sue immagini.

Un’auto che alle linee sinuose degli esterni integra anche la motorizzazione innovativa EcoBoost Hybrid e la maggiore capacità di carico. La vettura rappresenta l’evoluzione della filosofia human centric di Ford, mostrando dei dettagli distintivi come le linee che ne evidenziano il carattere sportivo e i fari posti sulla parte superiore della fiancata. Il crossover compatto di nuova generazione è proposto con un’altezza da terra maggiore e con nuove proporzioni che offrono una gran capienza nel bagagliaio e una guida sicura e confortevole.

L’avanzata tecnologia Ford EcoBoost Hybrid garantisce grande efficienza nei consumi e nelle prestazioni, grazie alle batterie a ioni di litio da 48 volt. Una motorizzazione in grado di integrare in maniera perfetta l’assistenza alla coppia con il benzina EcoBoost 1.0 a tre cilindri.

Le più recenti tecnologie di assistenza alla guida incluse in Ford Co-Pilot offrono al conducente un’esperienza alla guida molto meno stressante e più fluida e rilassata. Il nuovo crossover Puma è il primo modello nel suo segmento che presenta il Lumbar Massage Seat, il sedile che regala uno splendido massaggio lombare, oltre all’Hands-free Tailgate, che permette di aprire e chiudere il portellone senza usare le mani, in modo da garantire il comfort per tutti gli occupanti.

Stuart Rowley, President, Ford of Europe, ha dichiarato: “I nostri clienti hanno espresso il desiderio di poter avere un veicolo compatto con un look affascinante che offra anche soluzioni adatte alla vita di tutti i giorni. Il risultato è la nostra nuova Ford Puma – carismatica, pratica e tecnologica”.

La nuova Ford Puma si unisce alla gamma di suv e crossover della Casa dell’Ovale Blu, dove vediamo anche Focus Active, Fiesta, Kuga, Edge, EcoSport, Explorer. Anche Ford registra un grandioso successo in questa tipologia di vetture, infatti più di un’auto venduta in Europa è un suv.

La nuova Ford Puma è un’auto dinamica, affascinante e sportiva, grazie all’introduzione di un passo più lungo ottimizza la piattaforma di una B-car e offre le stesse proporzioni di un suv. Il team di designer ha creato forme sinuose per il crossover dell’Ovale Blu, con la linea del tetto bassa e inclinata, una silhouette accentuata e riconoscibile, in grado di garantire accessibilità, capacità di carico e grande stile. Il nuovo veicolo avrà almeno una versione elettrificata, come abbiamo già detto. Sarà la prima auto con EcoBoost Hybrid creato su misura per offrire un’esperienza di guida ottimale e ottimizzare i consumi.

La motorizzazione mild-hybrid sarà disponibile con 125 o 155 cavalli di potenza, la nuova Ford Puma sarà in vendita a partire dalla fine del 2019.