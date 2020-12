Ford svela la prima auto da corsa che arriva dai videogame

editato in: da

Per la prima volta un’auto da corsa virtuale è stata progettata in collaborazione tra gamers e un marchio automobilistico. Il 16 dicembre è stato presentato in diretta streaming un vero e proprio prototipo in scala reale della vettura da corsa Team Fordzilla P1.

Mentre vedere le auto reali trasferite nei videogame è una cosa comune, questa è la prima volta in assoluto che un produttore dà vita a un’auto virtuale creata in collaborazione con i giocatori; la P1 infatti è stata realizzata grazie alle preferenze stilistiche espresse dagli utenti, è una futuristica vettura americana. Fordzilla, la squadra corse virtuali di Ford, ha rilasciato un modello a grandezza naturale della sua prima auto da corsa.

Il viaggio dell’auto da corsa del team Fordzilla è iniziato lo scorso mese di marzo, quando ai giocatori è stato chiesto di votare il pacchetto e le caratteristiche dell’auto su Twitter, inclusa la configurazione dei posti a sedere, la posizione del motore e la definizione dell’abitacolo. Oltre 250.000 giocatori hanno espresso la loro opinione.

L’innovativa auto da corsa presenta un esterno progettato da Arturo Ariño e un interno di Robert Engelmann, entrambi designer Ford. È costruita attorno alla struttura monoscocca con tettuccio iper-trasparente in stile aereo da combattimento, che protegge il pilota e il co-pilota. Il tettuccio trasparente non solo confonde i confini tra l’esterno e l’interno, ma sottolinea anche l’esclusiva posizione di guida simile alla F1.

Gli esterni sono la combinazione di un elegante parte anteriore in stile GT, con parafanghi ben rifiniti e pannelli estremamente scolpiti, con linee ondulate che collegano visivamente l’abitacolo con le ruote posteriori. La parte posteriore è completamente esposta e richiama l’aerodinamica e la durezza dei circuiti da corsa.

Nell’abitacolo sono presenti strumenti di notifica a LED, che mantengono pilota e co-pilota aggiornati sulle condizioni della pista dalla loro visuale. Inoltre, uno schermo integrato sul volante consente lo scambio di dati in tempo reale con il team al pit wall. L’intero abitacolo è stato progettato per aiutare il pilota a ridurre al minimo qualsiasi tipo di distrazione durante la gara e aumentare il divertimento nella corsa.

Team Fordzilla P1 è la prima auto Ford costruita digitalmente senza alcuna interazione faccia a faccia durante tutto il processo. A causa dell’attuale pandemia, è stato progettato da un team che non si era mai incontrato, lavorando a distanza, distribuito in cinque Paesi diversi e costruito in sole sette settimane.

Stuart Rowley, Presidente, Ford Europa, dichiara: “Che splendido veicolo. Amo ogni suo centimetro. Ciò che per me era fondamentale, quando abbiamo rivisto i vari disegni all’inizio di quest’anno, era che dovesse essere inequivocabilmente una Ford. E Team Fordzilla P1 interpreta perfettamente questo criterio: ha un aspetto stupendo e deciso. Ed è innovativa in molti modi, non ultimo la sua realizzazione, come co-creazione tra i gamers, community appassionata e competente, e il nostro team di design di grande talento”.

“Il divertimento e il piacere di guida sono al centro di tutto il human centric design. Vi state chiedendo se sia sorprendente guardarla, entrarci dentro e guidarla? Bene, nel caso del Team Fordzilla P1, la risposta a tutte queste domande è unanime: SI!”, queste le parole di Amko Leenarts, Design director, Ford of Europe.