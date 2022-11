Ford presenta il nuovo Tourneo: veicolo multi attività

Fonte: Ufficio stampa Ford Svelato il nuovo multi attività Ford Tourneo, in arrivo in versione ibrida, diesel e 100% elettrica.

È anche 100% elettrico il nuovo Tourneo di Ford Pro, un multi attività versatile che può trasportare fino a otto persone a bordo a zero emissioni. La Casa statunitense l’ha svelato nei giorni scorsi, presentandolo come la punta di diamante della linea people mover di nuova generazione, un veicolo che sarà disponibile anche in versione PHEV e a gasolio, che arrivano sul mercato prima e offrono un posto in più.

Tanta eleganza e spazio in abbondanza

Il nuovo E-Tourneo Custom, così si chiama il nuovo veicolo multi attività di Ford Pro in versione elettrica rientra appieno nella categoria dei people mover di lusso. Lo si nota dalla linea, dalla presenza su strada e, in generale dai vari elementi di design che lo contraddistinguono. Dai cerchi in lega diamantati da 19 pollici al frontale dinamico, con una griglia generosa piazzata al centro dei gruppi ottici Matrix LED.

Ma dove il design sofisticato dell’auto si nota ancora meglio è dentro. Nella sezione anteriore, a due o tre posti, spicca il display centrale touchscreen da 13” con infotainment SYNC 4 abbinato al quadro strumenti digitale, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay wireless. Il volante reclinabile che diventa un supporto ergonomico per portatili o tablet, i sedili scorrevoli su binari e rimovibili, il tetto panoramico con trattamento a infrarossi per mantenere l’abitacolo fresco, o le porte scorrevoli apribili con un movimento del piede sono solo alcune delle chicche del nuovo Tourneo di Ford Pro.

Per il resto, vale la pena sottolineare anche il sistema Digital Key che utilizza la tecnologia NFC per poter rendere il veicolo gestibile da più conducenti, il controllo tri-zona della temperatura dell’aria, l’impianto audio B&O con 14 altoparlanti, il pad per la ricarica wireless, o ancora, il sedile in più (per un totale di 9 posti a sedere) disponibile per le versioni PHEV e diesel, completano il quadro di un veicolo versatile e smart che si colloca su una fascia più elevata rispetto al Tourneo Connect presentato circa un anno fa.

Fonte: Ufficio stampa Ford

Motori e disponibilità del nuovo Ford Tourneo

Come anticipato, il nuovo Ford Tourneo svelato nei giorni scorsi è un veicolo che arriva in varie versioni. La motorizzazione PHEV usa un sistema ibrido composto da un motore a benzina da 2,5 l abbinato a un motore elettrico con pacco batterie da 11,8 kWh che da solo permette di viaggiare in città per oltre 50 km. In alternativa ci sono i motori diesel EcoBlue con potenze da 136, 150 o 170 cavalli.

Poi c’è l’E-Tourneo Custom, la versione completamente elettrica che garantisce un’autonomia che tocca i 370 km grazie alla batteria da 74 kWh abbinata a un motore elettrico da 160 kW (217 cavalli), le cui batterie ad alta densità sono di derivazione F-150 Lightning (qui il listino completo Ford). Si ricarica dal 15% all’80% in appena 41 minuti con stazioni di ricarica rapida da 125 kW CC e permette in 5 minuti di fornire 38 km di autonomia, per le emergenze. Mancano al momento le informazioni sui prezzi, ma sappiamo che quest’ultima versione full electric del nuovo Ford Tourneo arriverà sul mercato europeo entro il 2024, mentre i modelli diesel verranno consegnati già a partire dalla metà del 2023.