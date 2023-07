Ford presenta Mustang GT4: la belva da corsa

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport e la passione per il mondo dei motori è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Pensando al mondo delle corse e affiancando il nome di uno storico marchio come Ford non può non venire in mente l’iconica Mustang, auto che ha fatto la storia del brand e del motorsport. E su un tracciato celebre come quello di Spa-Francorchamps in Belgio, un perfetto scenario che rende tutto ancor più speciale, è arrivato il debutto di un’altra belva da corsa pronta a fare le fortune dell’Ovale Blu: Ford Mustang GT4.

Una Ford contro tutti

Ford, infatti, non vuole indietreggiare di un centimetro, anzi vuole mantenersi ben allenata e in forma per poter competere in tutte le competizioni del motorsport possibili. E con Mustang GT4 arriva una nuova belva della Casa, una novità per gli americani che sono partiti dalla base della nuova Mustang Dark Horse per sviluppare un’auto mozzafiato.

Mustang GT4 è infatti la più recente tra le novità dell’Ovale Blu nel campo del motorsport ed entra a far parte del programma corse che Jim Farley, presidente e CEO di Ford, ha ribattezzato “Ford contro tutti”. E con questo reveal, il marchio prosegue ufficialmente la sua permanenza ininterrotta nella categoria SRO GT4, dove è entrata per la prima volta nel 2017.

“La Mustang GT4 è un componente fondamentale della nostra gamma di auto da corsa”, ha dichiarato Mark Rushbrook, Global Director di Ford Performance Motorsports, che ha anche sottolineato che la sua collocazione tra la Mustang GT3 e la Mustang Dark Horse R consentirà al marchio di posizionarsi nelle competizioni motoristiche a tutti i livelli.

Quella messa in atto dalla Casa dell’Ovale Blu, che di recente ha presentato il nuovo E-Tourneo Courier, è una parte importante del programma dedicato ai clienti, in quanto con questa nuova versione della GT4 basata sul nuovo modello Dark Horse di settima generazione, Ford ha alzato l’asticella e ora si dice pronta a sfidare anche i concorrenti nel mondo delle corse.

E come la Mustang GT3, la GT4 avrà una livrea audace e colorata, basata su quella di Troy Lee Designs per la Mustang GT3 e il SuperVan 4.2. Una collaborazione quella con Troy Lee, riconosciuto come uno dei principali designer di livree nel motorsport mondiale, che prosegue regalando a Ford l’ennesimo gioiello prodotto. Un’auto che deve la sua produzione alla Mustang Dark Horse nel 2023 che di fatto ha fatto da apripista al lancio di una famiglia di Mustang da corsa di serie che, oltre a includere la nuova Mustang GT4, vede anche la Mustang GT3, la prossima Mustang Dark Horse R nonché ulteriori modelli.

La Casa va di corsa

Modelli, dalla GT3 alla GT4, che porteranno ancora una volta avanti la fama della Mustang come il modello di maggior successo di Ford, che tra le sue auto può contare anche un nuovo SUV elettrico come Mustang Mach e-GT. Da Daytona a Bathurst è pronta a correre sui tracciati di ogni parte del mondo, con un’accessibilità davvero per tutti, dagli appassionati dei track-day nei weekend alle gare GT, una Mustang che può correre davvero ovunque.

Casa dell’Ovale Blu che quindi va di corsa, in direzione del mondo del motorsport, continuando a sviluppare veicoli sempre più performanti. E a proposito di performance, con la nuova Mustang GT4 Ford espande ulteriormente la sua solida collaborazione con Multimatic, che realizzerà ogni esemplare del modello race.

I motori da corsa V8 Ford Coyote della Mustang GT4, sviluppati interamente da Ford Performance, saranno assemblati da Ford a Dearborn, in Michigan. L’auto da corsa sarà poi dotata anche di ammortizzatori Multimatic DSSV, di un cambio Holinger dog-ring, di leve al volante con azionamento pneumatico, di pannelli della carrozzeria in fibra naturale e di un esclusivo trattamento aerodinamico sviluppato per soddisfare gli obiettivi della categoria GT4.