Ford presenta il nuovo Tourneo

Ford ha presentato il nuovo Tourneo Connect, che rappresenta la soluzione ideale per rispondere alle esigenze quotidiane più disparate con interni confortevoli e altamente flessibili. Il veicolo dispone di sette posti con la possibilità di scegliere tra due lunghezze per soddisfare ogni necessità. È perfettamente adatto per gestire qualsiasi cosa, come a esempio il trasporto delle attrezzature da campeggio e sportive rivelandosi, allo stesso tempo, un partner pratico per le piccole imprese.

Il nuovo Tourneo Connect dispone altresì un sistema di trazione integrale, che aumenta l’affidabilità, e la trasmissione automatica in quanto possiede una gamma ampliata con nuovi propulsori benzina e diesel capaci di offrire un’efficienza ai vertici della categoria.

Gli interni elevano il comfort dell’abitacolo senza compromettere la praticità tanto apprezzata dai clienti Ford. Le grandi porte laterali scorrevoli su ogni lato del veicolo aiutano i bambini e i più anziani a entrare e uscire in spazi ristretti a differenza delle porte convenzionali che spesso non sono in grado di aprirsi completamente. La comodità è migliorata da numerosi scomparti e prese di ricarica, mentre il tetto panoramico in vetro ed il controllo del clima bi-zona contribuiscono a rendere l’abitacolo più confortevole nei lunghi viaggi su strada.

Per quanto riguarda gli esterni, tutti i modelli presentano cerchi in lega da 17 pollici con una finitura bicolore di metallo scuro e lavorato. In riferimento alla colorazione, è possibile scegliere dieci diverse finiture di vernice dalle tonalità vivaci come il nuovo Boundless Blue, l’esclusivo colore di lancio di questo modello.

Le vetture sono dotate di un ampio touchscreen sul cruscotto che posiziona i principali sistemi del veicolo a portata di mano del conducente. Lo schermo misura 10 pollici e fornisce i comandi per la navigazione, l’audio e il clima dell’abitacolo, mentre altre funzioni come la connessione allo smartphone, le informazioni sul veicolo e la configurazione audio sono raggruppate in sottomenu allo scopo di non essere invadenti durante la guida.

Tourneo Connect offre 19 tecnologie di assistenza alla guida per rendere i viaggi più confortevoli, meno impegnativi e più sicuri. L’ampia dotazione standard include, tra gli altri, frenata d’emergenza automatica e avviso di collisione anteriore, sistema di mantenimento della corsia, controllo della velocità di crociera, sistema di limitazione della velocità regolabile, Hill Start Assist e sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

La gamma completa di motori a benzina e diesel garantisce un’efficienza ai vertici della categoria, con un consumo di carburante stimato di 4,9 l/100km ed emissioni di CO2 di 127 g/km, mentre la gamma di motori turbo a quattro cilindri comprende un motore a benzina EcoBoost da 1,5 litri che sviluppa 114 CV e 220 Nm di coppia e due diesel EcoBlue, rispettivamente da 122 CV e 320 Nm di coppia, o 112 CV e 280 Nm di coppia.

Tutti i modelli sono dotati di serie di una trasmissione manuale a sei marce. Su richiesta, si può installare anche il cambio automatico a doppia frizione a sette velocità offre cambi di marcia veloci e fluidi per prestazioni da manuale con il comfort e la comodità di un automatico.

Il prezzo di listino della Tourneo Connect si aggira sui 28.000 euro, salvo incentivi promozionali ed altre scontistiche praticate dai concessionari di vendita.