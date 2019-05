Ford Mustang è ancora l’auto sportiva più venduta nel mondo

editato in: da

Secondo dati ufficiali Ford Mustang, che festeggia quest’anno il 55esimo anniversario, è la sportiva più venduta al mondo.

L’auto che tutti conosciamo detiene questo titolo per il quarto anno consecutivo, dall’Australia al Perù Ford Mustang è stata incoronata come la sportiva che ha registrato il successo e i numeri maggiori di vendita sul mercato internazionale, lo confermano i dati che sono stati elaborati da IHS Markit sulle immatricolazioni nel segmento delle coupé sportive. Nel 2018 sono state immatricolate in tutto ben 113.066 unità di questa vettura eccezionale.

Il titolo di auto sportiva più venduta al mondo è nelle mani di Ford Mustang per il quarto anno consecutivo, ma la leadership globale della coupé sportiva non è l’unico motivo di fama della vettura, infatti nel 2018 l’auto è stata anche la sportiva più venduta negli Stati Uniti. Effettivamente la Casa dell’Ovale Blu solo lo scorso anno ha venduto ben 75.842 pezzi.

Guardando invece la situazione del nostro continente, possiamo dire che oggi in Europa, per il primo trimestre del 2019, Ford ha venduto 2.300 unità di Mustang. La crescita registrata rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è del 27%, secondo quanto dimostrano i dati raccolti da Ford sulle immatricolazioni globali. Sempre secondo queste informazioni, la Mustang nel 2018 era venduta in ben 146 Paesi differenti, disponibile per ogni interessato acquirente.

La sesta generazione di Ford Mustang è stata lanciata sul mercato nel 2015 e in questi anni sono state vendute più di 500.000 unità sella vettura, più di 45.000 pezzi oggi sono nelle mani di automobilisti europei. A livello globale, il market share nel segmento delle coupé sportive di Mustang è cresciuto di mezzo punto rispetto al 2018, raggiungendo quota 15,4%. Questa crescita è stata possibile anche grazie al grandioso successo ottenuto dalla Mustang Bullitt.

Jim Farley, Ford President, Global Markets, ha dichiarato: “Il lancio della Mustang, 55 anni fa, rappresentò una vera rottura degli schemi. Nulla trasmette un senso di libertà, come immaginarsi con il vento tra i capelli alla guida di una Mustang, è una vera a propria icona. Il ruggito del suo V8 in un giorno di primavera…non esiste niente di più gratificante. Non c’è da stupirsi che sia la sportiva più apprezzata al mondo”. La Mustang è una vera e propria icona.