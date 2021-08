Ford Kuga è l’auto ibrida più venduta

editato in: da

Nuova Kuga: la Ford più elettrificata di sempre

Ford Kuga si aggiudica il primato come vettura ibrida plug-in più venduta in Europa da gennaio a giugno 2021; secondo quanto dichiarato dai dati inoltre, la metà dei chilometri percorsi dai proprietari è stata effettuata in modalità elettrica ricaricata esternamente.

Facendo i calcoli, per gli esperti il potenziale risparmio sui costi del carburante registrato dai clienti di Kuga è di circa 800 euro (su base annuale). Ford ha annunciato che entro la metà del 2026 tutte le sue auto a listino in Europa avranno almeno una versione plug-in hybrid o full electric e che entro il 2030 saranno tutte elettriche.

I clienti stanno sfruttando al massimo i 56 km di autonomia (WLTP) di guida puramente elettrica delle loro Ford Kuga, le plug-in più vendute in Europa. Il mese di giugno ha registrato il record di vendite di Kuga plug-in hybrid, le unità vendute sono state più di 6.300. Nel secondo trimestre, Ford ha venduto quasi 16.000 esemplari.

Stanno aumentando in Europa le vendite di modelli ibridi e elettrici, sono sempre di più i clienti che capiscono come le proprie esigenze di guida possano essere soddisfatte completamente e risparmiando sui costi, allo stesso tempo. I modelli plug-in hanno rappresentato l’8,4% delle vendite di auto nuove in Europa durante il secondo trimestre del 2021, segnando un aumento di oltre il 255% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

I dati raccolti da Ford hanno fornito differenti informazioni, ad esempio che i guidatori di Kuga plug-in stanno utilizzando in modo significativo la guida in modalità elettrica. Oltre due terzi dei viaggi a bordo di Kuga ibrida sono stati per spostamenti brevi. Su più di 633.000 giorni di guida quest’anno, il veicolo ha reso possibile più di 420.000 giorni di guida a zero emissioni.

I clienti sono fiduciosi quando devono usare la tecnologia a batteria e sono in grado di accedere ai punti di ricarica. Oltretutto approfittano della ricarica notturna e delle tariffe più convenienti dell’elettricità domestica, per ridurre i loro costi di guida. Massimizzare la quantità di tempo trascorso guidando in modalità elettrica può garantire significativi risparmi in termini economici, e questo i clienti di Kuga l’anno ben compreso.

La Kuga Plug-In Hybrid è equipaggiata con una motorizzazione a struttura “split-power” che combina un motore benzina a 4 cilindri Atkinson da 2.5 litri con un motore elettrico e una batteria agli ioni-litio da 14,4 kWh; i consumi dichiarati sono di 1.4 l/100 km e le emissioni di 32 g/km WLTP. Ford tiene molto alla transizione elettrica, è appena stato lanciato anche il nuovo SUV elettrico Ford Mustang Mach-E GT, e più di 5.300 Mustang Mach-E sono state consegnate ai clienti in Europa nel corso del secondo trimestre del 2021.