Ford invita gli appassionati alla creazione di Puma ST Special Edition

Ford offre agli appassionati di tutta Europa un’opportunità esclusiva, la possibilità di vivere un’avventurosa interpretazione del design incentrato sull’uomo e di contribuire alla creazione di un nuovo modello Ford Performance.

La Casa annuncia il prossimo sviluppo di una nuova edizione speciale di Puma ST, creata in collaborazione con i fan tramite un’innovativa serie di sondaggi online. È la prima volta che Ford permette ai clienti di votare sul design di un veicolo che entrerà davvero in produzione, gli utenti di Twitter e Instagram avranno la possibilità (da oggi 1 giugno fino al 10 giugno) di scegliere differenti caratteristiche di design per la tiratura limitata del primo SUV Ford Performance mai offerto in Europa.

Le scelte vincenti si tradurranno in realtà nelle specifiche finali per l’edizione speciale Puma ST, che sarà realizzata presso lo stabilimento di produzione Ford di Craiova, in Romania, e sarà disponibile per l’acquisto entro la fine del 2021. I fan potranno votare nei sondaggi pubblicati da Ford su Twitter e Instagram, decidendo le combinazioni di colore degli elementi, tra cui la vernice del modello, le decalcomanie, le pinze dei freni e le cuciture interne, potranno anche scegliere il badge esterno. Ma la chicca assoluta è che il nome dell’edizione speciale sarà deciso dai fan.

I partecipanti potranno scegliere tra alternative uniche fornite dalla Casa per ogni elemento, le specifiche finali e il nome dell’edizione speciale Ford Puma ST saranno rivelati il ​​18 giugno 2021. Amko Leenarts, direttore e Design Ford of Europe, ha dichiarato: “Sappiamo che i nostri fan Ford Performance desiderano che i loro veicoli siano belli oltre che prestazionali, e non c’è modo migliore per scoprire ciò che amano di più che metterli al posto di guida e lasciare che prendano decisioni chiave sull’aspetto dell’edizione speciale Puma ST. Non vediamo l’ora di vedere come andrà a finire, sarà una grande emozione vedere poi l’auto reale sulla strada”.

Puma ST è stata lanciata lo scorso anno, ha introdotto l’acclamata dinamica di guida Ford Performance nell’innovativo SUV compatto Ford Puma. È alimentata da un motore a benzina EcoBoost da 200 CV da 1,5 litri e vanta uno scatto di accelerazione 0-100 km/h in 6,7 secondi. Al momento, quasi 250.000 fan hanno votato su Twitter per scegliere elementi tra cui la posizione del sedile, lo stile della cabina di pilotaggio e la trasmissione.