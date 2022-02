Ford porta il gaming a bordo di Mustang Mach-E

L’intrattenimento a bordo delle auto elettriche sta pian piano diventando una priorità. Sulla falsariga di Tesla (ma non solo), sono diverse le Case auto che stanno implementando diverse funzioni e persino giochi per coinvolgere conducenti e passeggeri nei tempi morti, ad esempio durante la ricarica. L’ultimo costruttore a proporre qualcosa a tal riguardo è Ford che porta a bordo di Mustang Mach-E un gioco interattivo che coinvolge utenti e componenti dell’auto.

Il gaming a bordo di Ford Mustang Mach-E

Ebbene sì, Ford ha introdotto sulla propria concept Mustang Mach-E All-electric un gioco che nasce sul format di Escape Room. Si tratta di un concept game a tema spionistico che prevede una lotta contro il tempo di diverse squadre conducendo i giocatori attraverso missioni segrete. L’obiettivo è consegnare dei pacchetti in tempo, col supporto di suggerimenti audio provenienti direttamente dal sistema di altoparlanti del veicolo e di altri elementi che vanno a coinvolgere i componenti dell’auto intera. Contribuiscono ad ottenere punti bonus i sedili elettrici, il portellone posteriore con apertura intelligente senza mani, o ancora, i fari e il sistema di aria condizionata.

Dunque, un gioco che coinvolge utenti e componenti e che, proprio grazie alla gestione di diversi elementi della Ford Mustang Mach-E All-electric permette di creare un’esperienza decisamente interattiva. Come dichiarato a chiare lettere da Ford, si tratta tuttavia di un semplice concept sviluppato per mostrare in che modo il gaming possa salire a bordo di un’auto, come esempio di un futuro in cui giochi e applicazioni potranno intrattenere o informare i conducenti e i passeggeri nei tempi di attesa nelle stazioni di ricarica, o in un futuro più remoto, anche durante la guida a bordo delle future auto a guida autonoma.

Giocare sì, ma solo ad auto ferma e in ottica futura

Come sottinteso finora, l’Escape Room di Ford Mustang Mach-E è giocabile solamente quando l’auto è in sosta per ovvi motivi di sicurezza. Il costruttore tiene infatti a precisare che nessuna funzionalità al di fuori dell’impianto di riscaldamento e degli altoparlanti è controllabile se l’auto è in movimento. Il gioco, basato su un’app per iOS che si interfaccia col veicolo tramite Apple CarPlay coinvolge dunque software e hardware del veicolo interfacciandovisi solo ad auto ferma; alla stregua di altre applicazioni simili già viste negli ultimi tempi.

Sviluppato da Ford of Europe col contributo del team Software Enablement & Research del gruppo Emerging Technology & Innovation di Fort e del gruppo IOT di Palo Alto (California), il gioco è un esempio, “Si tratta di un’attività divertente ma dai risvolti seri, e dimostra quello che si può riuscire a fare con la tecnologia che abbiamo oggi nelle auto”, spiega Casten Stake, Technical Expert di Ford of Europe (qui per il listino auto di Ford), che continua: “avere la capacità di creare interazione tra il veicolo e il guidatore potrebbe aprire nuove strade per esplorare altre possibilità in futuro, quali un manuale interattivo a disposizione del proprietario o anche il coaching del guidatore”.