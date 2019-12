Ford Focus, sempre più apprezzata dai clienti, oggi è anche Active V

editato in: da

Ford Focus ST: ancora più potenza per la sportiva compatta

Ford Focus da sempre è una delle auto più vendute del brand, da gennaio a ottobre di quest’anno le vendite della vettura, nei venti mercati di riferimento, hanno raggiunto il massimo del livello dal 2015, vendendo in tutto 194.700 modelli.

I numeri possono essere tradotti esattamente in una Ford Focus venduta ogni 135 secondi, ottimi risultati, dal lancio avvenuto nel mese di giugno dello scorso anno Ford ha venduto già ben oltre 250.000 Focus nuove. Roelant de Waard, Vicepresident Marketing, Sales & Service, Ford of Europe, ha affermato: “Dal modello a cinque porte alla wagon, dalla Active alla ST, non esiste una scelta più ampia offerta ai clienti nel segmento. E tutti i modelli sono contraddistinti da design e tecnologia”.

La gamma Focus è quindi la più completa rispetto a qualsiasi altra offerta della concorrenza, propone una grande varietà di allestimenti e propulsori e oggi è ulteriormente ampliata dall’introduzione della versione Active V. Questa novità combina l’esclusività di Focus Vignale con il design esterno più avventuroso, la configurazione del telaio di Focus Active e l’altezza di guida rialzata.

La nuova Ford Focus Active V include esclusivi cerchi in lega da 17 pollici, specchi retrovisori a contrasto e tetto di colore nero, volante in pelle Vignale e fari full Led. Tra gli elementi tecnologici ci sono il display Head.up e l’Active Park Assist.

Ford il prossimo anno introdurrà un nuovo propulsore EcoBoost Hybrid da 48 volt per i clienti Focus, sviluppato per migliorarne l’efficienza. Si tratta di uno dei 14 modelli elettrificati che Ford introdurrà, in Europa, entro la fine del 2020, di cui 8 nel 2019. Secondo lo studio condotto dalla Casa stessa, praticamente il 40% dei clienti Focus apprezza quest’auto per il suo design, il 20% invece è attratto dall’offerta tecnologica con Speed Sign Recognition, Stop&Go e Lane Centring per la gestione del traffico in città. Altri clienti amano Focus per i suoi interni spaziosi, soprattutto nella parte posteriore.

All’inizio di quest’anno Ford ha presentato Focus ST, sviluppata dal Team Ford Performance, con il pluripremiato motore benzina EcoBoost 2.3 che raggiunge una potenza di 285 CV e in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5.7 secondi. Anche i clienti che non necessitano di alti livelli di prestazioni, apprezzano lo stile ST. Dall’introduzione della prima generazione avvenuta nel 1998, Ford ha venduto più di 7 milioni di modelli Focus in Europa.