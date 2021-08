Ford Focus: anticipazioni sul nuovo modello per il 2022

editato in: da

Ford Focus ST: ancora più potenza per la sportiva compatta

Si avvicina la data di lancio della nuova Ford Focus. Non sarà solo la versione standard ad essere rinnovata per il 2022, ma anche quella più sportiva ST. A confermarlo sono alcuni rumors e delle foto spia che circolano sul web in questi giorni.

Si vedono alcune immagini dell’auto, ancora camuffata, intenta nelle prove su strada. Il primo elemento che indentifica la nuova ST è il doppio scarico posteriore, ed è forse anche il più importante e significativo di tutti. Per quanto riguarda invece il motore dell’auto e le sue prestazioni, ovviamente ancora non sappiamo nulla, ma alcuni pensano che potremo vedere un’evoluzione del noto 4 cilindri EcoBoost turbo benzina da 2.3 litri, in grado di erogare la potenza di 280 CV.

Due parole anche sulla meccanica, pare non ci sia in programma alcuna rivoluzione significativa, ma nemmeno evoluzioni di un certo spessore; la trazione anteriore si avvale di un differenziale a slittamento limitato a controllo elettronico e di due differenti varianti per la trasmissione, il cambio manuale a 6 marce o automatico a doppia frizione e 7 rapporti.

La nuova Focus ST, come quella standard, probabilmente subirà delle modifiche per quanto riguarda l’estetica dei paraurti, potrebbero essere nuove anche le luci anteriori e posteriori a Led, con un design più fine e moderno. Invece sugli altri elementi esterni dell’auto, sembra che il look sia rimasto invariato, nessun’altra modifica, ma era logico in questa fase di vita del prodotto. La caratterizzazione sportiva della ST non intacca comunque l’eleganza della Focus tradizionale.

La sportiva quindi avrà solo uno spoiler posteriore più profondo e rialzato e i cerchi più grandi, probabilmente da 19 pollici (con pneumatici molto ribassati), oltre a dischi freno di dimensioni importanti e pinze rosse.

Nessun grande cambiamento nemmeno per quanto riguarda l’abitacolo, gli interni rimangono quelli di oggi, verrà dato un leggero tocco di riammodernamento (è probabile), ma nella versione ST troveremo senza alcun dubbio i sedili sportivi Recaro. Forse ci sarà qualche novità sui sistemi di aiuto alla guida ADAS e l’infotainment, ma anche qui nulla di rivoluzionario. Siamo pronti al debutto della nuova versione della Ford Focus, auto da sempre tra le più vendute del brand.