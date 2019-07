Ford F-150 elettrico: una potenza mai vista prima

editato in: da

Sono sul mercato dal 1948 e, nonostante tutte le crisi del mercato, nessuno ha mai pensato di metterle in discussione.

Anzi: è tutt’oggi una delle auto simbolo degli Stati Uniti, per molti un vero e proprio stile di vita. Un simbolo che, presto, potrebbe essere stravolto. Il Ford F-150, pickup “full size” con oltre 70 anni di vita sulle spalle spalmati in tredici diverse generazioni, è chiamato a confrontarsi con quelle che potremmo definire “sfide del tempo”.

Come moltissimi altri costruttori, anche Ford ha avviato il processo di conversione all’elettrico. Con un investimento iniziale di 10 miliardi di dollari, il produttore statunitense sta trasformando sia le proprie fabbriche e linee produttive, sia progettando nuove motorizzazioni ibride ed elettriche da mondare sui modelli in uscita nei prossimi anni. E tra questi, come si può immaginare, c’è anche il Ford F-150.

Già nel 2020 arriverà sul mercato del Nord America la versione ibrida plugin, che “regalerà” al pickup a stelle e strisce un’autonomia di qualche decina di chilometri a emissioni 0. Tra un paio di anni, invece, potrebbe arrivare una versione full electric, da molti considerata come la probabile capostipite della quattordicesima generazione di Ford F-150.

Chi immagina che nella nuova versione full electric ci sarà qualche compromesso da fare sul fronte della potenza, si dovrà presto ricredere. E per provarlo, tecnici e ingegneri dello storico marchio statunitense hanno messo su una “prova di forza” niente male. Hanno messo il Ford F-150 in testa a un convoglio di 10 vagoni merce a due piani, all’interno dei quali sono stati stipati altri 42 esemplari dell’iconico pickup. Un treno piuttosto particolare, con un peso specifico degno di nota: ben 435 tonnellate (1 milione di libbre) stipate in qualche centinaio di metri.

E, come era semplice immaginare, il nuovo Ford F-150 elettrico non ha affatto sfigurato. Anzi. Come si vede nel video pubblicato dallo stesso produttore a stelle e strisce, il prototipo full electric si è comportato egregiamente. Il motore elettrico non ha avuto “indecisioni” e ha trainato il carico per ben 300 metri in qualche decina di secondi. Una prova pienamente superata, insomma, che aiuta a dissolvere tutti i dubbi che potrebbero sorgere sulla versatilità e completezza del pickup elettrico.