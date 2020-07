Ford Bronco, il ritorno di uno storico modello

editato in: da

Ford svela il nuovo Bronco, sia nella versione classica a due porte che per la prima volta a quattro porte. Si tratta della punta di diamante di una nuova famiglia di veicoli fuoristrada robusti e possenti. Bronco 4×4 è realizzato per offrire esperienze elettrizzanti.

Un mezzo storico che ritorna dal passato e ripropone uno stile ispirato alla tradizione, ingegneria e tecnologia off-road intelligenti, oltre a caratteristiche innovative per tutti gli appassionati di attività all’aperto, che vogliono creare e vivere avventure mozzafiato anche negli angoli più remoti del mondo. Ford Bronco è dedicato a tutti coloro che vogliono uscire e vivere la propria libertà, insieme a questo veicolo sportivo americano.

Ford Bronco è l’ennesimo fuoristrada che ritorna dal passato: pensato, progettato e costruito per l’avventura. Per coloro che sono pronti a montare e “sporcarsi” correndo nei terreni off-road: la leggenda unica sta facendo il suo tanto atteso ritorno. Il nuovissimo Ford Bronco rientra in scena, i futuri proprietari potranno scegliere tra una vasta gamma di oltre 200 accessori realizzati per la massima personalizzazione, i rivenditori avranno così la possibilità di fornire allestimenti su richiesta per le esigenze individuali di ogni cliente.

All’interno, il cruscotto si ispira al modello di prima generazione, colori e materiali sono ispirati a palette che ricordano la natura e attrezzature per esterni. I materiali usati sono resistenti e robusti, la funzionalità fuoristrada è di primaria importanza. Un ulteriore vantaggio di Bronco rispetto alla concorrenza off-road è il sistema multimediale con schermo a sfioramento, con aggiornamenti over-the-air e integrazione con l’app FordPass Performance con navigazione off-road, una funzionalità esclusiva che consente ai proprietari di pianificare il viaggio, navigare e condividere facilmente l’avventura fuoristrada. Il sistema è dotato anche di telecamere a 360 gradi con visuali esclusive.

Ford Bronco venne prodotto in passato in ben cinque differenti generazioni, dal 1965 al 1996, oggi si tratta di un modello ancora molto apprezzato in USA. Per questo motivo la Casa ha deciso di rilanciarlo e presentare il grande erede degli anni Duemila. Per il momento sappiamo che arriverà solo in Nord America e che sarà nelle concessionarie dalla primavera 2021 con prezzi a partire da 29.995 dollari. Vedremo poi eventuali sviluppi nei mesi successivi, anche in Italia i fuoristrada sono molto apprezzati, nonostante non siano un must con in America. Come abbiamo detto in apertura, verrà offerta in due versioni, a 2 porte e lunghezza di 441 cm, a 4 porte e lunghezza di 481 cm.