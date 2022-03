Ford annuncia sette nuovi veicoli elettrici entro il 2024

Grandi passi per Ford verso il suo futuro elettrico: come annunciato dalla Casa stessa infatti, entro il 2024 la produzione sarà improntata quasi esclusivamente su veicoli a zero emissioni. Nei prossimi due anni Ford offrirà una nuovissima generazione composta da tre auto e quattro veicoli commerciali 100% elettrici e connessi.

L’Azienda ha creato una nuova Business Unit Globale, Ford Model e, focalizzata sul design, sulla produzione e distribuzione di veicoli 100% elettrici. Model e insieme a Ford Pro, la Business Unit focalizzata sui veicoli commerciali, definirà il futuro di Ford in Europa. Il Presidente e CEO di Ford Motor Company, Jim Farley, ha dichiarato: “Sono ammirato nel vedere il ritmo del cambiamento in Europa: sfida l’intero nostro comparto a produrre veicoli migliori, più puliti e digitali. Ford è totalmente coinvolta nel cambiamento e si muove velocemente per soddisfare la domanda in Europa e nel resto del mondo. Questo è il motivo per cui abbiamo creato Ford Model e dandoci la possibilità di muoverci con la velocità di una start-up per costruire veicoli elettrici che possano sorprendere e offrire servizi connessi unici e che siano costruiti con l’esperienza e i requisiti di sicurezza tipici delle Ford”.

Gli obiettivi “elettrici” di Ford

La Casa annuncia quindi l’arrivo di una nuova gamma composta da ben sette veicoli, tra cui auto e veicoli commerciali, attraverso la quale Ford si aspetta che le sue vendite annuali di veicoli elettrici in Europa superino le 600.000 unità nel 2026. L’accelerazione nel Vecchio Continente supporta l’obiettivo del marchio di vendere globalmente più di 2 milioni di veicoli elettrici entro il 2026 e generare un Ebit margin totale del 10%. Sforzi che supporteranno il piano globale di Ford per ridurre le emissioni di CO2. L’azienda ha annunciato infatti proprio nelle ultime ore che entro il 2035 raggiungerà l’obiettivo di “zero emissioni” per tutti i veicoli venduti e la Neutralità Carbonica fra tutti i suoi impianti europei, la logistica e i fornitori.

La nuova gamma elettrica di Ford

Come annunciato, entro il 2024 Ford inserirà a listino ben sette nuovi veicoli elettrici, che arriveranno sull’onda del successo del lancio in Europa nel 2021 di Mustang Mach-E e di Mach-E GT e dopo il lancio nel prossimo trimestre dell’E-Transit. Il prossimo anno inizierà la produzione di un crossover medio elettrico e di una seconda vettura elettrica che si aggiungerà all’impianto di Colonia nel 2024. E non è tutto, perché il suo modello di maggiore successo in Europa, la Ford Puma che noi tutti conosciamo, sarà disponibile in versione 100% elettrica dal 2024.

La famiglia Transit accoglierà quattro nuovi modelli elettrici: il Transit Custom Van e il Tourneo Custom nel 2023, e la prossima generazione di Transit Courier e Tourneo Courier nel 2024.

La prima elettrica che verrà prodotta nel Ford Cologne Electrification Center sarà un crossover 5 posti medio, auto che fa parte di un segmento che nel 2021 ha rappresentato il 58% di tutte le vetture Ford vendute nel continente, quasi il 20% in più del 2020. Una vettura inedita, che vanterà 500 km di autonomia con una singola carica. La produzione inizierà il prossimo anno, il nome è ancora segreto.

Ma non è tutto, nel Ford Cologne Electrification Centre verrà costruito anche un secondo crossover – sportivo e elettrico – e quindi la capacità produttiva dell’impianto verrà portata a 1,2 milioni di veicoli su un periodo di 6 anni.

Per supportare l’ambizioso piano di introduzione di veicoli elettrici, Ford, SK on Co., e Koc Holding hanno firmato un protocollo di intesa non vincolante per una nuova Joint Venture in Turchia, capace di essere leader nel settore. I tre partner pianificano di creare uno dei più grandi stabilimenti presenti in Europa, per la produzione di batterie per veicoli elettrici.