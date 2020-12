Ford amplia l’iconica gamma Mustang con Mach-E, la prima elettrica

editato in: da

Ford Mustang Mach-E offre a tutti coloro che desiderano un’auto elettrica la libertà, le prestazioni e il carattere iconico dell’auto sportiva più venduta al mondo. Grazie al motore alimentato a batteria, reattivo e efficiente, scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi.

Niente ansia da autonomia con Mach-E, visto che i clienti potranno scegliere tra la batteria standard o extended range, che garantisce fino a 610 km di autonomia WLTP. L’auto offre anche tante novità in ambito di comfort e tecnologia di assistenza alla guida, a livelli mai offerti prima d’ora da Ford. Il sistema SYNC di nuova generazione apprende dai comportamenti del conducente per offrire raccomandazioni che fanno risparmiare tempo. Phone-As-A-Key permette di aprire l’auto senza chiave, tramite smartphone, Intelligent Range calcola l’autonomia residua con la connettività cloud e le nuove tecnologie Ford di guida assistita, parcheggio e prevenzione degli incidenti offrono un’esperienza di guida intuitiva e a prova di stress.

Sono tre le modalità di guida offerte da Mustang Mach-E, SUV presentato lo scorso anno, Whisper, Active e Untamed, per adattare la dinamica e le esperienze sensoriali allo stato d’animo del conducente. Questo SUV a cinque posti con profilo coupé migliora anche le sue funzionalità nel tempo grazie agli aggiornamenti Over-the-Air. Roelant de Waard, vice president, Marketing, Sales & Service, Ford of Europe, dichiara: “La Mustang Mach-E è uno dei veicoli più emozionanti che Ford abbia mai realizzato. Una vettura completamente elettrica, unica nel suo genere, pur rimanendo inconfondibilmente una Mustang e offerta ai clienti europei nel momento più opportuno”.

Le varianti di Mustang Mach-E sono con trazione posteriore 269 CV con batteria standard, 294 CV con batteria extended range e 430 Nm di coppia con scatto da 0 a 100 km/h da 6,1 a 6,2 secondi; con trazione integrale 269 CV con batteria standard, 351 CV con batteria extended range e 580 Nm di coppia con scatto da 0 a 100 km/h da 5,1 a 5,6 secondi; First Edition con trazione integrale e batteria extended range 351 CV, 580 Nm di coppia e scatto da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi; variante GT con trazione integrale e batteria extended range 487 CV, 860 Nm di coppia e scatto da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi.

Al primo sguardo si nota subito che Mach-E è una Mustang, grazie ai suoi elementi caratteristici come il lungo e potente cofano, i fianchi scolpiti, i fari aggressivi e i fanali di coda a tre barre. All’interno il veicolo non solo è fedele a Mustang, ma massimizza anche lo spazio dell’abitacolo per cinque passeggeri e bagagli, grazie alla nuova architettura elettrica di Ford con batterie nel sottoscocca. Nell’abitacolo offre un design elegante e moderno unito a una funzionalità intelligente.

Mach-E, SUV elettrico col cuore Mustang, sarà supportata da un ecosistema leader del settore che offre un accesso integrato e senza soluzione di continuità alla ricarica in tutta Europa. I clienti che ordineranno l’auto quest’anno e nel 2021 riceveranno 5 anni di accesso gratuito al FordPass Charging Network, una delle più grandi reti di stazioni di ricarica pubbliche nel continente. Potranno inoltre usare l’app FordPass per localizzare, navigare, pagare e monitorare la ricarica e riceveranno anche un anno di accesso gratuito alla rete di ricarica rapida IONITY.