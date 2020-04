Dalla Finlandia arriva l’hypercar elettrica che sembra una Lamborghini

editato in: da

Parliamo di un progetto molto particolare e unico, si tratta di un’hypercar fantastica che è stata realizzata ad un gruppo di studenti e insegnanti del North Karelia Vocational College di Peltola e dell’Adult Education Center della stessa località.

Una supercar elettrica che a primo impatto assomiglia moltissimo alla Lamborghini Huracan che tutti conosciamo, vettura di straordinario successo, bellezza e potenza. Si chiama Tritium l’auto che è stata presentata dalla finlandese Finnluxury Oy di Vantaa, situata a nord della capitale Helsinki, vetture elettrica potente e unica. Oltre ad essere la prima auto di questo tipo in kit di montaggio, realizzata con pannelli in composito rinforzato con fibra di carbonio e telaio tubolare, vanta anche la grande particolarità di essere stata progettata e realizzata partendo dalla consegna di un compito in classe.

Un progetto davvero ambizioso e trasversale, la supercar elettrica finlandese avrebbe dovuto fare la sua prima apparizione al pubblico in tutto il suo splendore e svelando ogni minimo dettaglio all’evento Top Marques di Monaco a partire dal prossimo 11 giugno. Purtroppo, a causa dell’epidemia di Coronavirus, la manifestazione è stata annullata e spostata direttamente al prossimo anno. Per questo motivo la nuova Tritium deve trovare ora un altro trampolino di lancio, molto probabilmente solo virtuale, visti i tempi e le restrizioni che la situazione di emergenza sta portando alle nostre vite ormai da settimane.

La società di investimenti Finnluxury Oy intanto sta fornendo alcuni dettagli sulla Tritium, ma ancora ne sappiamo davvero poco, pare solo che monti un sistema propulsivo a batteria. Nei mesi scorsi era stato realizzato un solo ed unico prototipo della supercar finlandese, e quello era alimentato a benzina. Nella prossima estate però, sempre che il Coronavirus non rallenti ulteriormente i tempi, dovrebbe debuttare la versione 100% elettrica. Le uniche informazioni che sappiamo ad oggi è che la potenza potrebbe aggirarsi attorno ai 700 cavalli, niente male, e l’autonomia essere di circa 200 km, valori molto interessanti rispetto al prezzo di 300.000 euro, svelato da Helsingin Sanomat, noto quotidiano finlandese.

L’auto a cui somiglia moltissimo esteticamente, come abbiamo sottolineato in apertura, è la Lamborghini Huracan, vettura di cui a gennaio è stato annunciato il lancio della versione EVO RWD, bolide che offre una guida viscerale e pura, in grado di erogare 610 cavalli di potenza e 560 Nm di coppia.