Fiat Toro: count-down per la nuova versione del pick-up sudamericano

editato in: da

Manca pochissimo e potremo vedere la nuova versione del grande pick-up sudamericano di successo Fiat Toro in Brasile, ad aprile 2020 infatti la Casa è pronta a svelare l’auto in una veste inedita.

La celebre vettura prodotta dalla Casa torinese, per la prima volta dal momento in cui è nata, vedrà il suo grande rinnovamento e apparirà sul mercato con un’estetica completamente nuova. Si tratta di un pick-up che ha riscontrato un grandioso successo sin dal momento del suo lancio, il veicolo in America Latina è molto apprezzato da anni. Il mercato in cui vanta una grandiosa presenza è soprattutto quello brasiliano, continua infatti ad essere dei mezzi più venduti in assoluto, numeri molto alti insieme alla Fiat Strada nel segmento di riferimento.

Ed è arrivata proprio dal Brasile la conferma che nel mese di aprile 2020, manca quindi pochissimo, inizierà per la prima volta dal momento del lancio la produzione di un’edizione completamente rinnovata di Fiat Toro. Sembra che il veicolo non verrà solo parzialmente modificato ma addirittura rivoluzionato nelle sue forme, il cambiamento del look sarà molto profondo e visibile al primo sguardo. Sarà la zona anteriore del pick-up quella maggiormente colpita dall’ammodernamento.

Fiat Toro potrebbe essere molto simile nel design anteriore al concept suv Fiat Fastback che abbiamo visto nella sua prima apparizione ufficiale al Salone di San Paolo lo scorso anno, o almeno pare che queste siano le intenzioni della nota Casa torinese. Dopo Fiat Toro vedremo anche il nuovo suv proprio di derivazione Fastback.

Il pick-up in ogni caso continuerà ad essere prodotto in Brasile, una notizia ulteriore e interessante è che molto probabilmente sarà la prima auto della Casa a montare come propulsore il moderno motore 1.3 Turbo Flex FireFly in due versioni, una in grado di erogare 150 cavalli, l’altra più potente da 180, molto più dei 139 CV del motore che equipaggia l’auto oggi. Anche gli allestimenti, i vari optional disponibili e i colori della carrozzeria cambieranno e si rinnoveranno, nei prossimi mesi verremo sicuramente a conoscenza dei vari dettagli confermati dalla Casa.

Per ora sappiamo che ci saranno due nuove configurazioni per Fiat Toro, l’Endurance 1.8 benzina con cambio manuale a cinque velocità e l’Endurance diesel con cambio automatico a nove velocità, che costeranno rispettivamente $ 92.990 e $ 129.990.